川普「OneGov」策略奏效 微軟承諾提供優惠、三年估省60億美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-02 22:01

據《CNBC》周二 (2 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 同意為美國總務署 (GSA) 提供 31 億美元的政府雲端服務優惠，這是川普政府推動「OneGov」採購策略的重大成果。

微軟為聯邦機構提供大幅雲端服務優惠，並免費提供AI助理服務。(圖:Shutterstock)

各政府機構必須透過 GSA 採購才能享受微軟至 2026 年 9 月的優惠。微軟表示，較低價格將持續三年，總計可節省超過 60 億美元。

折扣適用於微軟 Office 生產力訂閱服務、Azure 雲端基礎設施、Dynamics 365 商業應用程式和 Sentinel 網路安全軟體。微軟還將為數百萬擁有 Microsoft 365 G5 訂閱的工作人員免費提供一年的 Copilot AI 助理。

GSA 聯邦採購服務委員 Josh Gruenbaum 表示，各機構可以輕鬆轉換至較低價格。Gruenbaum 在川普第二任期開始後，離開私募股權公司 KKR 的董事職位轉任現職。

Gruenbaum 在訪談中表示，GSA 監管來自眾多機構約 1100 億美元的共同商品和服務支出，佔聯邦政府總支出 4500 億美元的一部分。根據川普 3 月簽署的行政命令，GSA 正努力納入 NASA 和國家衛生研究院的採購。

「微軟無疑是聯邦政府在軟體和工具方面最重要的合作夥伴之一，無論在民用還是國防領域。」Gruenbaum 說。Gruenbaum 表示他曾多次與微軟執行長納德拉（Satya Nadella）就此協議進行討論。