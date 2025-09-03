鉅亨網編譯段智恆 2025-09-03 02:30

美國聯準會 (Fed) 的隔夜附賣回操作 (Overnight Reverse Repurchase Facility, RRP) 周二 (2 日) 使用規模降至 2021 年以來最低，顯示銀行與投資人月末資金重新配置後，現金持續回流市場。

Fed附賣回規模縮至210億美元 續創逾4年低點(圖：REUTERS/TPG)

根據紐約聯準銀行數據，當天共有 17 家機構參與，合計投入 210.7 億美元，為逾 4 年來最低水準。相比之下，上周五因月底交易商調整資產負債表，附賣回規模一度增加 460 億美元。

自 7 月美國國會調升債務上限以來，財政部加大短期國庫券 (T-bills) 發行量，用以補充現金庫存，導致市場資金轉向，附賣回使用量持續下降。附賣回餘額通常被視為衡量市場過剩流動性的指標，今年 6 月中旬尚有約 4,600 億美元，如今已大幅下滑。

華爾街分析人士警告，一旦附賣回餘額接近歸零，資金將開始流出銀行準備金。這些準備金對金融市場運作至關重要，不僅提供安全緩衝，也影響聯準會縮減資產負債表的空間。摩根大通固定收益策略師 Teresa Ho 上月指出，隨著財政部一般帳戶 (TGA) 快速補充現金，「準備金將承擔更大流動性壓力，一旦附賣回餘額逼近零，市場可能面臨資金緊張風險。」

目前銀行準備金規模仍達 3.2 兆美元，顯示資金水位仍屬充裕。Fed 理事華勒 (Christopher Waller)7 月曾表示，美國銀行體系的準備金可降至約 2.7 兆美元。華勒近期再度呼籲，Fed 應在本月會議上調降利率。他同時也被外界點名為美國總統川普考慮提名的下一任 Fed 主席人選。

雖然銀行準備金仍高達 3.2 兆美元，顯示資金水位尚屬寬裕，但附賣回餘額快速逼近低點，意味著資金調度模式正發生轉變。一旦市場開始更多依賴消耗準備金，流動性緊縮的風險將升高，也可能限制 Fed 縮表的空間。

對投資人而言，附賣回的持續萎縮或許是未來資金成本波動加劇的前導訊號，金融市場的穩定性也將面臨更多考驗。