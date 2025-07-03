鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-03 05:00

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中國供應鏈的消息顯示，特斯拉 (TSLA-US) 正在集中調整人形機器人 Optimus 軟硬體技術細節，並於半個月前開始暫停採購 Optimus 零件。

特斯拉暫停人形機器人Optimus生產，修改設計。（圖：Shutterstock）

據《晚點 LatePost》旗下汽車品牌《晚點 Auto》周三（2 日）報導，兩位供應商人士說，特斯拉並未明確表示會減少機器人零件訂單，但要等到調整好 Optimus 的設計後，才會確定新的量產計畫，並重啟採購，調整可能需要兩個月。

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特斯拉執行長馬斯克近期曾在社交媒體上表示，新版 Optimus 的性能比 2023 年亮相的第二代 Optimus 大幅改進，且加入 Grok 支援的語音交互功能。

截至今年 5 月底，特斯拉今年累計採購足夠生產 1,200 台 Optimus 的零件，並生產接近 1,000 台。此前馬斯克承諾今年生產 5,000 台。前述兩位人士認為，隨著零件採購中斷，這項目標基本無法達成。

此次調整始於 6 月初特斯拉 Optimus 項目原負責人科瓦奇（Milan Kovac）離職。一位供應商人士稱，特斯拉 AI 軟體副總裁埃盧斯瓦米（Ashok Elluswamy）接手 Optimus 項目，希望改善完設計方案後，再推動量產計畫。

據特斯拉對供應商的反應，Optimus 硬體上還面臨部分關節電機容易過熱、靈巧手負載能力低、傳動裝置壽命短、續航短等問題。

目前特斯拉仍在尋找多個靈巧手供應商送樣，嘗試至少 3 種不同的技術路線。

軟體層面，特斯拉可能會使用更多合成數據訓練機器人模型，提升 Optimus 的自主操作能力和完成複雜動作的成功率。

去年 10 月 10 日 「We，Robot」 發表會上，特斯拉曾讓數台 Optimus 跳舞、給人倒酒、與人交談，但當時 Optimus 完成的大部分動作均由工程師遠端遙控。