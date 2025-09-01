鉅亨網編輯林羿君 2025-09-01 06:00

接下來的 14 天，將為華爾街提供一個明確的判斷依據，來檢視最近的股市漲勢是否會持續下去，或者註定會脫軌。

股市的命運 取決於接下來14個交易日。(圖:shutterstock)

就業報告、關鍵的通膨數據和聯準會的利率決策都將在接下來的 14 個交易日內陸續公布，為投資者從暑假歸來後定下基調。這些事件發生在股市看似處於十字路口之際，因為標普 500 指數剛創下自 3 月份以來最弱的月度漲幅，並將進入歷史上表現最差的月份——9 月。

與此同時，波動性已經消失。芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）自 6 月底以來僅一次高於關鍵的 20 點水平。

標普 500 指數已經連續 91 個交易日未出現 2% 的拋售，這是自 2024 年 7 月以來最長的一次。它在 8 月 28 日觸及了 6,501.58 的歷史新高，並且自 4 月 8 日的低點飆升了 30% 後，今年以來累計上漲了 9.8%。

Fundstrat Global Advisors 研究主管托 Thomas Lee 表示，投資人在 9 月份保持謹慎是正確的。

他指出，「聯準會在長時間按兵不動後，再次展開鴿派的降息循環。這讓交易員在布局時變得更加棘手。」這位長期看漲股市的專家認為，標普 500 指數將在秋季下跌 5% 到 10%，然後在年底前反彈至 6,800 到 7,000 之間。

毛骨悚然的平靜

Lee 並非唯一對短期持懷疑態度的人。華爾街一些最樂觀的人士越來越擔心，這種令人毛骨悚然的平靜，正在發出一種與季節性疲軟背道而馳的訊號。

根據彭博社彙編的數據，在過去 30 年裡，標普 500 指數在 9 月份平均下跌了 0.7%，並且在過去 5 年中有 4 年出現了月度下跌。

本週五 (5 日) 將公布的月度就業報告，將成為市場的主要催化劑。這項數據在 8 月初引起了關注，當時勞動統計局將 5 月和 6 月的非農就業人數下調了近 26 萬人。引發了川普總統的一連串批評，他解雇了該機構的負責人，並指控他為了政治目的操縱數據。

在那之後，勞動統計局將於 9 月 9 日公布對《現行就業統計》企業調查的預計修訂，這可能會導致對就業增長預期的進一步調整。

接著是通膨數據，消費者物價指數報告將於 9 月 11 日出爐。而在 9 月 17 日，聯準會公布其政策決定和季度利率預測，隨後主席鮑爾將舉行新聞發布會。投資者將尋找鮑爾為利率走向提供的任何路線圖。互換市場定價顯示，聯準會在此次會議上降息的可能性約為 90%。

兩天後將迎來「三巫日」，屆時大量與股票掛鉤的選擇權將到期，將放大市場波動性。

有很多不確定性需要消化。但交易員們對於這個關鍵的數據和決策階段似乎出奇地不關心。避險基金和大型投機者正在以 3 年來未見的速率，放空芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），押注這種平靜將會持續。

花旗集團美國股票交易策略主管斯圖爾特 · 凱澤（Stuart Kaiser）表示，就業市場預期隱含波動率僅 85 個基點，顯示市場低估了這種風險。

預示動盪將加劇

問題在於，這種平靜和極端的部位，在歷史上往往預示著動盪的加劇。

2 月就發生過類似情況，當時標普 500 指數見頂，因川普政府的關稅計畫擔憂而波動性大增，讓那些在今年初押注波動性將保持低位的專業交易員措手不及。

交易員們在 2024 年 7 月也以極端水準做空了波動率指數（VIX），之後日元套利交易的平倉在當年 8 月顛覆了全球市場。

VIX 在上週五 (8 月 29 日) 攀升至 16 附近，此前曾觸及 2025 年的最低水平，但華爾街的主要恐懼指標仍比其一年平均值低 19%。

根據美國銀行最新的全球基金經理人調查，這使得投資者對美國股市的看漲情緒達到了自 2 月份觸頂以來的最高點，而現金水平則處於歷史低點的 3.9%。

但這是一個循環問題：隨著標普 500 指數攀升，投資者越來越擔心它被高估了。該指數的交易價格是分析師未來 12 個月平均收益預測的 22 倍。自 1990 年以來，市場只有在網路泡沫的高峰期，以及 2020 年從新冠疫情深淵中走出的技術狂熱時期，才比現在更昂貴。

Financial 1 Tax 總裁兼創辦人布尼奇（Tatyana Bunich）說。「我們買入大型科技股，但這些股票現在價格非常高，所以我們持有一些現金在場外觀望，等待任何大幅回調後再增持。」

另一位著名的多頭、Yardeni Research 公司的 Ed Yardeni 正在質疑聯準會是否真的會在 9 月降息，因為這將對股市造成至少暫時的沉重打擊。他的理由是，通膨仍然是一個持續存在的風險。

Yardeni 表示：「我預計這次股市漲勢很快就會停滯。」