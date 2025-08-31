鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-31 23:20

美國 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 最新宣布，GTC 2026 將於明年 3 月 16 日至 19 日在美國加州聖荷西舉行，市場預測輝達將推出新一代 GPU，但沒有 GeForce。

輝達GTC 2026大會明年3月舉行！市場估將發布Rubin GPU和Vera CPU 但沒GeForce（圖：Shutterstock） ​

對於即將到來的 2026 年 GTC 大會，市場預估焦點將是 Rubin GPU、Vera CPU 等兩大 AI 利器的推出，包括其部署時間表、效能和超越 Blackwell 的擴展能力。

一年一度的輝達 GTC 大會一直是全球 GPU 技術和資料中心技術發展的風向球，吸引了全球開發者、研究人員以及投資者的高度關注。

在 GTC 2025 上，輝達介紹自家 GPU 硬體的未來路線圖，確認了 Blackwell Ultra(NVL72) 升級計畫，並宣布將在 2026 年推出 Vera Rubin 架構，該架構將擴展到 NVL144 系統，用於大規模部署。

展望未來，NVIDIA 也預覽了 2027 年的 Rubin Ultra(NVL576) 以及 2028 年推出的下一代 Feynman 架構。