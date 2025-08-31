輝達GTC 2026大會明年3月舉行！市場估將發布Rubin GPU和Vera CPU 但沒GeForce
鉅亨網編譯陳韋廷
美國 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 最新宣布，GTC 2026 將於明年 3 月 16 日至 19 日在美國加州聖荷西舉行，市場預測輝達將推出新一代 GPU，但沒有 GeForce。
對於即將到來的 2026 年 GTC 大會，市場預估焦點將是 Rubin GPU、Vera CPU 等兩大 AI 利器的推出，包括其部署時間表、效能和超越 Blackwell 的擴展能力。
一年一度的輝達 GTC 大會一直是全球 GPU 技術和資料中心技術發展的風向球，吸引了全球開發者、研究人員以及投資者的高度關注。
在 GTC 2025 上，輝達介紹自家 GPU 硬體的未來路線圖，確認了 Blackwell Ultra(NVL72) 升級計畫，並宣布將在 2026 年推出 Vera Rubin 架構，該架構將擴展到 NVL144 系統，用於大規模部署。
展望未來，NVIDIA 也預覽了 2027 年的 Rubin Ultra(NVL576) 以及 2028 年推出的下一代 Feynman 架構。
在軟體方面，NVIDIA 今年 GTC 大會上也推出 NVIDIA Dynamo，稱為 AI 工廠的作業系統、Isaac GR00T N1(機器人基礎模型)、Cosmos AI 模型 (用於合成訓練資料) 及 Newton(新的機器人模擬實體引擎）。
延伸閱讀
- 短線壓回可接？高盛揭輝達3大成長引擎：2026年將有巨大上漲空間
- 黃仁勳：AI投資潮遠未結束 估2030年前達4兆美元
- 高盛點評輝達財報：業績穩健 但市場預期高 股價面臨壓力
- 黃仁勳：輝達Blackwell引入中國市場的可能性真實存在
下一篇