蘋果秋季發表會倒數！iPhone 17 Pro全爆料匯總、變化最大的一代？

備受全球科技迷矚目的蘋果 (AAPL-US) 秋季新品發表會進入最後倒數，距離正式登場只剩 9 天。

今年最受矚目的新機非 iPhone 17 Pro 莫屬，據各方爆料彙整，這款旗艦機型可能將迎來自 iPhone 問世以來最大幅度的變化，從外觀、性能到拍照功能都將全面升級。

iPhone 17 設計大改版：回歸鋁合金邊框，鏡頭模組引爭議

外觀方面，iPhone 17 Pro 預計將延續 iPhone 16 Pro 的 6.3 吋和 6.9 吋兩種尺寸。

最顯著的改變在於機身材質，邊框將從 iPhone 16 Pro 的鈦金屬回歸至鋁合金，並採用一體化機身設計。

消息指出，MagSafe 充電區域和蘋果標誌周圍會保留玻璃材質，其餘框架則為鋁合金以強化耐用性。

機身背部設計更是這次爭議的焦點。相機模組的凸起部分從原有的方形改為矩形長條狀，橫跨機身大半寬度，鏡頭仍維持三角形排列，而閃光燈和光達感測器則移至右側。

此外，機身厚度也可能增加至 8.725mm（iPhone 16 Pro 為 8.25mm），據推測是為了容納容量更大的電池，或將首次採用超 5000mAh 電池。

配色方面，新機除了經典的黑、白、灰，還將新增大膽的「橘色」（或接近銅色）及深藍色。

iPhone 17 效能與拍照大躍進：首度支援 8K 錄影與液冷散熱

在核心效能上，iPhone 17 Pro 將搭載全新 A19 Pro 晶片，採用台積電 (2330-TW) 3 奈米製程。雖然性能提升幅度預計不大，但其運行速度與效率將更勝 A18 Pro。

為了解決散熱問題，蘋果也有望首次在 iPhone 17 Pro 上導入 VC 液冷散熱系統，搭配鋼殼電池，有效提升晶片效能並延長電池壽命。此外，記憶體也將從 8GB 升級至 12GB。

拍照功能更是迎來大幅度革新。iPhone 17 Pro 首次實現三顆後鏡頭（主鏡頭、超廣角、長焦）全為 4800 萬畫素，長焦鏡頭可能獨家支援最高 8 倍光學變焦。

主鏡頭更可能搭載可調光圈，並有望首次支援 8K 影片錄製。前鏡頭也升級至 2400 萬畫素，並新增「雙影片錄製」功能，讓使用者能同時使用前後鏡頭進行錄影。

據傳，由於關稅成本增加，iPhone 17 Pro 系列的定價可能有所上漲，漲幅約為 50 美元，不過最低記憶體容量也有望從 128GB 提升至 256GB。