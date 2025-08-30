注意了！美股下周將步入全年最凶險月份
鉅亨網編譯鍾詠翔
美股在 8 月最後一個交易日（周五）出現回落，一些市場參與者開始因股市牛市顯現部分不可持續的跡象而焦慮不安，很快，他們或許還將面臨另一個需要擔憂的因素：9 月季節性「魔咒」……
下周投資者就將迎來美國股市歷史上「最凶險月份」——從歷史統計來看，隨著機構投資者調整倉位、散戶交易員買入放緩、波動率上升以及企業回購進入靜默期，美股走勢往往會在 9 月表現格外低迷！
美國銀行分析師 Paul Ciana 就援引可追溯至 1927 年的數據，指出美股標普 500 指數 9 月下跌的機率高達 56%，平均跌幅為 1.17%。其中，在總統任期首年，該基準指數 9 月下跌的機率達到 58%，平均跌幅為 1.62%。
從消息面看，美股市場在今年 9 月無疑將步入多事之秋。
一系列宏觀事件可能對市場走向具有著決定性的影響。投資者將不得不應對最新美國非農就業報告和兩項通膨數據，之後聯準會（Fed）將做出貨幣政策決定。
與此同時，美國總統川普仍在不斷威脅央行的獨立性，並呼籲 Fed 官員大幅降息。
近幾周來，川普政策引發的行情效應，已再度在美債市場顯現。預期 Fed 即將降息的投資者，紛紛搶購 2 年期美國國債，導致短債殖利率下跌。
預期通膨和長期債務成本將上升的投資者，則拋售 30 年期美國國債，推高長債殖利率。
道瓊斯市場數據顯示，2 年期和 30 年期國債收益率之差已經升到 2022 年初以來最高水準附近。30 年期美債殖利率率周五（29 日）收於 4.872%，逐漸重新向上逼近 5% 關口。LPL Financial 首席固定收益策略師 Lawrence Gillum 表示：「這個水準往往會擾亂股市。」
