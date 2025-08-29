鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-29 06:00

‌



數據顯示，截至上周三 (20 日)，美國上市公司今年來宣布實施的庫藏股規模突破 1 兆美元，較 2023 年提早兩個月達成此里程碑，創史上最快紀錄。這波浪潮正成為支撐標普 500 指數與那斯達克持續走高的核心動力，但也引發市場對經濟基本面的深層憂慮。

美企股票回購規模破兆美元創紀錄 推動美股屢創新高 但隱憂浮現（圖：Shutterstock）

數據顯示，科技與金融巨頭是實施回購計畫主力軍。蘋果 5 月公佈 1000 億美元回購計畫，谷歌母公司 Alphabet 跟進 700 億美元方案，摩根大通上月宣布 500 億美元回購，美國銀行、摩根士丹利分別推出 400 億和 200 億美元計畫。

‌



此外，AI 晶片巨擘輝達更在周三 (27 日) 財報發布後追加 600 億美元回購授權，7 月單月回購公告總額達 1660 億美元，創歷史新高，較 2006 年歷史高點翻倍，直接助推那斯達克指數突破 21500 點關口。

股票回購透過減少流通股數量提升每股盈餘，被視為企業向市場傳遞信心的關鍵工具。

自 2017 年川普稅改釋放企業現金流以來，標普 500 成分股回購規模逐年攀升，2023 年創下 9425 億美元年度紀錄，在今年首季市場疲軟期間，企業仍逆勢回購 2935 億美元，助力股指從關稅衝擊中反彈。

然而，回購熱潮背後的風險卻逐漸顯露。

美國財長貝森特批評波音等企業「重回購輕研發」，高盛也示警稱勞動市場放緩與消費動能不足恐終結今夏漲勢。

摩根士丹利指出，混合經濟訊號顯示企業獲利分化加劇，通膨反覆風險猶存。