2025-08-29

歐盟執委會周四 (28 日) 宣布，已依照美國總統川普的要求提出立法草案，計劃取消對美國工業品的所有關稅，並對部分美國農產品與海鮮給予優惠待遇，藉此換取美方下調對歐洲汽車與零組件的高額關稅。

歐盟提案取消美工業品關稅 換取美汽車關稅大降至15%(圖：REUTERS/TPG)

根據聲明，美國將把歐洲車輛的進口關稅從 27.5% 降至 15%，並且溯及自 8 月 1 日起生效。執委會官員表示，即使立法程序仍需歐洲議會與 27 個成員國批准，美方已可立即執行降稅。汽車是歐盟對美出口的關鍵產品，僅德國在 2024 年就向美國出口近 349 億美元的新車與零組件。

這是歐盟與美國 7 月 27 日達成政治性貿易安排後的首批具體措施。當時，川普與歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 同意透過設定普遍 15% 的關稅水準來避免爆發全面貿易戰。歐方則必須削減自身關稅、擴大採購美國能源，換取美國降低汽車關稅。不過，美方仍保留對約七成歐盟對美出口商品課稅，使這項協議被視為不對稱。

歐盟官員表示，這項草案將跳過通常需進行的影響評估，以加快立法速度。草案內容包含兩部分：其一是取消對美國工業品的關稅，並給予部分美國農產品與海鮮的優惠待遇；其二則是延長並擴大對美國龍蝦 (含加工品) 的免稅措施。

歐盟多國政府普遍接受這項安排，認為這是「兩害相權取其輕」，因為若談判失敗，川普原本打算對幾乎所有歐盟輸美產品加徵 30% 關稅。歐盟執委會主席范德賴恩稱這份協議「強而有力，雖非完美，但能為企業提供穩定與確定性」。

然而，歐方也表態，若川普落實對課徵數位服務稅的國家施加關稅或其他懲罰性措施，則可能不得不重新檢視協議條款。歐盟內部市場專員塞儒內 (Stephane Sejourne) 周三在巴黎表示，目前只是聽到意圖而非明確政策，但若政策落實，「協議條款將不得不重新評估」。