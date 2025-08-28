美國上周初領失業金降至22.9萬人 雇主經濟不確定中仍留才

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-28 21:17

‌



根據美國勞工部 (DOL) 周 (28 日) 公布數據，美國初領失業金人數小幅下降，顯示雇主在經濟不確定性中仍努力留住現有員工，但已縮減招聘規模。同時，續領失業金人數居高不下顯示失業者需要更長時間找到工作。

美國初領失業金人數下降，但企業招聘依舊疲軟。(圖:Shutterstock)

續領失業金人數較前一周有所下降，但仍接近 2021 年 11 月以來的最高水平。(圖：ZeroHedge)

‌



截至 8 月 23 日當周，經季節性調整後美國初領失業金人數報 22.9 萬人，低於市場預期的 23.1 萬人，較前周減少 5,000 人，4 周移動平均值報 22.85 萬人。

截至 8 月 16 日當周，經季節性調整後美國續領失業金人數報 195.4 萬人，低於市場預期的 197 萬人，較前周減少 7,000 人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

聯準會關注就業風險升高

就業市場降溫跡象已成為聯準會官員關注焦點。投資人預期聯準會將在 9 月政策會議降息。

此前聯準會主席鮑威爾上周五在年度傑克森霍爾會議演說中表示「就業面臨的下行風險正在上升」，市場解讀這是為降息開啟一扇門。

移民政策影響勞動供給

川普政府持續打擊移民的行動，導致勞動市場人才庫萎縮，緩解了招聘疲軟對失業率的衝擊。經濟學家表示，勞動供給減少意味經濟每月僅需創造不到 9 萬個職位，就能跟上勞動人口成長。

此外，牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Nancy Vanden Houten 表示：「失業率相對穩定是因為裁員較少，未來勞動力成長放緩也將壓低失業率，掩蓋勞動市場的潛在裂痕。」

消費者就業信心仍低迷

值得注意的是，雖然續領失業金人數下降，但諮商會調查顯示消費者對勞動市場看法仍在惡化，8 月認為工作「難找」的消費者比例躍升至 4 年半高點。