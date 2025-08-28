馬斯克令消費者反感！比亞迪7月在歐新車掛牌量 比特斯拉多52.8%
鉅亨網編譯鍾詠翔
全球首富馬斯克今年一連串政治行為持續引發歐洲消費者反感，特斯拉 (TSLA-US) 在過去大半年裡始終未能走出在歐銷量大幅下滑泥潭。與此同時，以比亞迪 (002594-CN) 為代表的中國電動車車廠持續發力。
歐洲汽車製造商協會（ACEA）周四（28 日）公布的最新數據顯示，7 月比亞迪車型在歐盟新車掛牌量較一年前暴增 206.4%，達到 9,698 輛。
據美國《CNBC》報導，如果算上英國、冰島、列支敦斯登、挪威和瑞士這五個非歐盟市場，比亞迪 7 月新車掛牌量達到 13,503 輛，年升 225.3%。新車掛牌量通常能反映銷量。
相較下，特斯拉車型 7 月在歐盟的掛牌量萎縮逾 42%，至 6,600 輛，在涵蓋英國等五國的更廣泛歐洲市場，新車掛牌量也銳減 40%，至 8,837 輛，延續今年來特斯拉在歐洲市場上令人失望的月度銷售頹勢。
這也意味著，7 月比亞迪在上述歐洲市場上的新車掛牌量，比特斯拉多出 52.8%。
據消費者研究機構 JATO Dynamics 統計，比亞迪銷量今年 4 月首次在歐洲市場上超越特斯拉，優勢似乎正變得更巨大。
不少業界人士指出，中國汽車製造商正憑藉更具競爭力的售價，以及豐富產品線優勢，不斷在歐洲市場積極擴張，從全球競爭對手手中搶佔市場。
值得一提的是，當地時間 8 月 25 日，比亞迪汽車（泰國）公司也已宣布，泰國工廠生產的電動車首次出口至歐洲市場，共計超過 900 輛，目的地包括英國、德國和比利時。
