馬斯克令消費者反感！比亞迪7月在歐新車掛牌量 比特斯拉多52.8%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-28 18:50

‌



比亞迪7月在歐新車掛牌量比特斯拉多52.8%。（圖：Shutterstock）

歐洲汽車製造商協會（ACEA）周四（28 日）公布的最新數據顯示，7 月比亞迪車型在歐盟新車掛牌量較一年前暴增 206.4%，達到 9,698 輛。

‌



據美國《CNBC》報導，如果算上英國、冰島、列支敦斯登、挪威和瑞士這五個非歐盟市場，比亞迪 7 月新車掛牌量達到 13,503 輛，年升 225.3%。新車掛牌量通常能反映銷量。

相較下，特斯拉車型 7 月在歐盟的掛牌量萎縮逾 42%，至 6,600 輛，在涵蓋英國等五國的更廣泛歐洲市場，新車掛牌量也銳減 40%，至 8,837 輛，延續今年來特斯拉在歐洲市場上令人失望的月度銷售頹勢。

這也意味著，7 月比亞迪在上述歐洲市場上的新車掛牌量，比特斯拉多出 52.8%。

據消費者研究機構 JATO Dynamics 統計，比亞迪銷量今年 4 月首次在歐洲市場上超越特斯拉，優勢似乎正變得更巨大。

不少業界人士指出，中國汽車製造商正憑藉更具競爭力的售價，以及豐富產品線優勢，不斷在歐洲市場積極擴張，從全球競爭對手手中搶佔市場。