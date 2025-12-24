美失業金數據喜憂參半 反映勞動市場「不裁不聘」困境

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-24 22:12

根據美國勞工部 (DOL) 周三 (24 日) 公布數據，上周初領失業金人數意外下降，但續領人數持續攀升，顯示勞動市場仍處於「不裁不聘」的停滯狀態。

美國續領失業金人數持續上升，顯示失業者求職時間拉長。(圖:Reuters/TPG)

截至 12 月 20 日當周，經季節調整後初領失業金人數為 21.4 萬人，低於市場預期的 22.4 萬人，較前周修正後的 22.4 萬人減少 1 萬人。4 周移動平均值為 21.675 萬人，較前周修正平均減少 750 人。

截至 12 月 13 日當周，經季節調整後續領失業金人數為 192.3 萬人，高於市場預期的 188.8 萬人，較前周修正後的 188.5 萬人增加 3.8 萬人。4 周移動平均值為 189.375 萬人，較前周修正平均減少 525 人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

近幾周申請數據波動較大，這在年末假期調整季節性因素時屬於典型現象。初領人數在感恩節期間觸及三年低點後，於本月初激增，目前再度回落。

儘管數據顯示裁員率相對較低，但續領失業金人數的持續上升反映出找工作的難度增加。這與周二經濟評議會 (Conference Board) 公布的消費者信心調查結果一致，該調查顯示消費者對勞動市場的看法在 12 月惡化至 2021 年初以來最低水準，認為工作難找的消費者比例也升至同期最高。

經濟學家指出，儘管第三季 GDP 增速創兩年來最快，勞動市場幾乎陷入停滯。勞動力需求和供應受到進口關稅和移民管制的影響。11 月失業率升至 4.6% 的四年高點，不過部分是因為為期 43 天政府停擺造成的技術性因素。