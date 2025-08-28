鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-08-28 16:14

‌



Google(GOOG-US) 今年初表示，將透過 Google Distributed Cloud(GDC) 把 Gemini 導入地端環境，並於今 (28) 日正式宣布，GDC 支援 Gemini 的功能已正式向客戶提供服務，企業與政府能在符合嚴格資料安全與資料主權要求的條件下，同時採用最先進的生成式 AI 技術。

Google GDC支援Gemini功能正式提供服務，導入地端環境。(圖：擷取自Google官網)

Google 表示，對於面臨嚴格資料安全和資料主權要求的企業及政府組織而言，常在「使用現代化 AI」與「保護資料」中抉擇。

‌



不過，Google 宣布支援 Gemini 的 GDC 氣隙隔離方案正式上市，並支援 Gemini 的 GDC 連網方案開放預覽，將 Google 最先進的模型直接帶入企業的資料中心後，解決企業與政府兩難的窘境。

Google 提到，包括新加坡戰略資訊通訊科技局 (CSIT)、新加坡科技局 (GovTech Singapore)、新加坡內政科技局 (HTX)、KDDI 以及 Liquid C2 等客戶，都對於能透過 GDC 上的 Gemini 獲得生成式 AI 的優勢感到興奮。

Google 指出，Gemini 模型可以處理龐大的情境脈絡資訊，具備理解文字、圖片、音訊和影片的原生多模態能力，因此將在安全基礎的架構上，開創多元具影響力的應用案例。

Google 進一步舉例，可用於開拓新市場促進全球協作、加速決策制定、提升員工效率和客戶滿意度、加速開發速度、強化安全與合規。