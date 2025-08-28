Google GDC支援Gemini功能正式提供服務 導入地端環境
鉅亨網記者劉玟妤 台北
Google(GOOG-US) 今年初表示，將透過 Google Distributed Cloud(GDC) 把 Gemini 導入地端環境，並於今 (28) 日正式宣布，GDC 支援 Gemini 的功能已正式向客戶提供服務，企業與政府能在符合嚴格資料安全與資料主權要求的條件下，同時採用最先進的生成式 AI 技術。
Google 表示，對於面臨嚴格資料安全和資料主權要求的企業及政府組織而言，常在「使用現代化 AI」與「保護資料」中抉擇。
不過，Google 宣布支援 Gemini 的 GDC 氣隙隔離方案正式上市，並支援 Gemini 的 GDC 連網方案開放預覽，將 Google 最先進的模型直接帶入企業的資料中心後，解決企業與政府兩難的窘境。
Google 提到，包括新加坡戰略資訊通訊科技局 (CSIT)、新加坡科技局 (GovTech Singapore)、新加坡內政科技局 (HTX)、KDDI 以及 Liquid C2 等客戶，都對於能透過 GDC 上的 Gemini 獲得生成式 AI 的優勢感到興奮。
Google 指出，Gemini 模型可以處理龐大的情境脈絡資訊，具備理解文字、圖片、音訊和影片的原生多模態能力，因此將在安全基礎的架構上，開創多元具影響力的應用案例。
Google 進一步舉例，可用於開拓新市場促進全球協作、加速決策制定、提升員工效率和客戶滿意度、加速開發速度、強化安全與合規。
Google 表示，GDC 提供端到端 AI 堆疊，將最新一代的 AI 基礎架構與 Gemini 模型的功能整合，能加速並強化所有 AI 工作負載。除可支援大規模的效能，也有安全與控制的基礎，為使用的 AI 策略提供彈性和速度。
- 9/17兩大專家教你如何規劃投資策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 超越GPT-4o！Google發佈新圖像生成AI模型Gemini 2.5 Flash Image
- Google指標性反壟斷裁決在即 為何受傷最重的反而是蘋果？
- 【一分鐘看圖論市】 Powell任期最後一舞，我們可能要降息了
- 這檔ETF主動贏擊！專家把關，聚焦強勢AI供應鏈
下一篇