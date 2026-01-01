3檔高股息ETF大換血！00918卡位AI股 00915注重內需防禦股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-01 10:20

臺灣指數公司公告 3 檔台股高股息 ETF 追蹤指數定期審核結果，分別為大華優利高填息 30 ETF(00918-TW)、凱基優選高股息 30 ETF(00915-TW) 及台新永續高息中小 ETF(00936-TW)，相關成分股調整將自 2026 年 1 月 2 日起生效。整體來觀察，00918 攻擊力轉強，卡位部分 AI 股、權值電子與金控；00915 則轉向內需、電信，比較注重防禦力；00936 持續鎖定市值前 50 大以外的中型獲利穩健電子股。

臺灣指數公司公告 3 檔台股高股息 ETF 追蹤指數定期審核結果。(圖：shutterstock)

00918 追蹤「特選臺灣上市上櫃優選股利高填息 30 指數」，目前資產規模 848.06 億元，擁有 26.73 萬受益人。

觀察 00918 換股邏輯，該指數向來重視歷史填息紀錄、當前殖利率，此次配置了較多熱門的 AI 電子股與大型金控，新增技嘉、緯創、國巨、神基、文曄等，積極布局 AI 伺服器或被動元件領域。金融股出現大風吹，納入國泰金、玉山金，同時剔除元大金、彰銀、中租等。

而 00915 換股似乎轉向防禦型類股，本次新增了統一、統一超、寶雅等內需消費股，以及台灣大、遠傳等電信股。顯示在市場波動較大的預期下，00915 增加配置在營運穩健、受景氣循環影響較小的企業。此外，00915 剔除了不少近期漲幅已高或產業面臨修正的個股，顯示指數會定期過濾掉「股價過熱導致殖利率下降」或「波動風險上升」的標的。

00915 目前資產規模約 237.66 億元，受益人數 13.29 萬人。本次成分股異動將自 2026 年 1 月 2 日起生效，並於指數定期審核生效日 (含) 起設有 5 個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在 5 個交易日內調整。

00936 選股核心在於 ESG 評級 + 剔除市值前 50 大股 + 高殖利率，本次換股刪除中興電、京元電、群聯、漢唐等漲多或成長受限股，納入宏碁、和碩、聯詠等中大型轉型股。同時新增了一點金融、營建等傳產持股，避免過度依賴單一電子次族群。