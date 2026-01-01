3檔高股息ETF大換血！00918卡位AI股 00915注重內需防禦股
鉅亨網記者陳于晴 台北
臺灣指數公司公告 3 檔台股高股息 ETF 追蹤指數定期審核結果，分別為大華優利高填息 30 ETF(00918-TW)、凱基優選高股息 30 ETF(00915-TW) 及台新永續高息中小 ETF(00936-TW)，相關成分股調整將自 2026 年 1 月 2 日起生效。整體來觀察，00918 攻擊力轉強，卡位部分 AI 股、權值電子與金控；00915 則轉向內需、電信，比較注重防禦力；00936 持續鎖定市值前 50 大以外的中型獲利穩健電子股。
00918 追蹤「特選臺灣上市上櫃優選股利高填息 30 指數」，目前資產規模 848.06 億元，擁有 26.73 萬受益人。
本次新增 14 檔成分股包括亞泥 (1102-TW)、大成鋼 (2027-TW)、國巨 *(2327-TW)、宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW)、國泰金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW)、神基 (3005-TW)、文曄 (3036-TW)、緯創 (3231-TW)、旭隼 (6409-TW)、洋基工程 (6691-TW)、元太 (8069-TW) 及豐泰 (9910-TW)。
刪除成分股則包括東陽 (1319-TW)、鴻海 (2317-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、元大金 (2885-TW)、潤泰全 (2915-TW)、聯詠 (3034-TW)、材料 *-KY(4763-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、中租 - KY(5871-TW)、瑞儀 (6176-TW)、啟碁 (6285-TW)、裕融 (9941-TW) 及潤泰新 (9945-TW)。
觀察 00918 換股邏輯，該指數向來重視歷史填息紀錄、當前殖利率，此次配置了較多熱門的 AI 電子股與大型金控，新增技嘉、緯創、國巨、神基、文曄等，積極布局 AI 伺服器或被動元件領域。金融股出現大風吹，納入國泰金、玉山金，同時剔除元大金、彰銀、中租等。
00915 追蹤「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」，本次換股新增 11 檔成分股，包括統一 (1216-TW)、研華 (2395-TW)、國產 (2504-TW)、玉山金 (2884-TW)、統一超 (2912-TW)、台灣大 (3045-TW)、鈊象 (3293-TW)、大聯大 (3702-TW)、遠傳 (4904-TW)、致伸 (4915-TW) 及寶雅 (5904-TW)。
刪除成分股則為潤隆 (1808-TW)、三陽工業 (2206-TW)、元大金 (2885-TW)、晶技 (3042-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、上海商銀 (5876-TW)、矽格 (6257-TW)、樺漢 (6414-TW)、洋基工程 (6691-TW)、矽創 (8016-TW) 及裕融 (9941-TW)。
而 00915 換股似乎轉向防禦型類股，本次新增了統一、統一超、寶雅等內需消費股，以及台灣大、遠傳等電信股。顯示在市場波動較大的預期下，00915 增加配置在營運穩健、受景氣循環影響較小的企業。此外，00915 剔除了不少近期漲幅已高或產業面臨修正的個股，顯示指數會定期過濾掉「股價過熱導致殖利率下降」或「波動風險上升」的標的。
00915 目前資產規模約 237.66 億元，受益人數 13.29 萬人。本次成分股異動將自 2026 年 1 月 2 日起生效，並於指數定期審核生效日 (含) 起設有 5 個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在 5 個交易日內調整。
00936 追蹤「特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」，本次新增 14 檔成分股包括精英 (2331-TW)、宏碁 (2353-TW)、英業達 (2356-TW)、華建 (2530-TW)、聯詠 (3034-TW)、大聯大 (3702-TW)、和碩 (4938-TW)、建國 (5515-TW)、上海商銀 (5876-TW)、新普 (6121-TW)、南電 (8046-TW)、可寧衛 *(8422-TW)、大江 (8436-TW) 及統一實 (9907-TW)。
刪除成分股則為福懋 (1434-TW)、中興電 (1513-TW)、仁寶 (2324-TW)、聯強 (2347-TW)、大同 (2371-TW)、漢唐 (2404-TW)、京元電子 (2449-TW)、冠德 (2520-TW)、裕民 (2606-TW)、全家 (5903-TW)、橘子 (6180-TW)、志強 - KY(6768-TW)、群聯 (8299-TW) 及百和 (9938-TW)。
00936 選股核心在於 ESG 評級 + 剔除市值前 50 大股 + 高殖利率，本次換股刪除中興電、京元電、群聯、漢唐等漲多或成長受限股，納入宏碁、和碩、聯詠等中大型轉型股。同時新增了一點金融、營建等傳產持股，避免過度依賴單一電子次族群。
00936 追蹤指數自定期審核生效日 (含) 起，設有 8 個交易日的指數調整過渡期，相關權重將於 8 個交易日內分批調整完成。
