美8月消費者信心小幅降至97.4 就業與通膨憂慮升溫

美國消費者信心在 8 月略微下滑，主要受到就業市場前景與收入預期轉弱影響，同時通膨憂慮再度升溫。美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (26 日) 公布的調查顯示，消費者信心指數下滑 1.3 點至 97.4，高於市場預期的 96.5，但仍低於疫情前水準。

就業市場疑慮升高 通膨預期反彈

報告顯示，衡量當前商業與勞動市場狀況的「現況指數」下滑 1.6 點至 131.2，創 4 月以來最低水準；反映未來半年展望的「預期指數」則下降 1.2 點至 74.8。

美國經濟評議會資深經濟學家 Stephanie Guichard 表示，消費者對就業機會的評估已連續 8 個月惡化，對未來收入的樂觀情緒也略為減弱。不過，對企業營運狀況的看法則相對正面，部分抵銷了悲觀情緒。

勞動市場疑慮尤其明顯。認為「工作難找」的受訪者比例連續第二個月上升，觸及 2021 年來最高；認為「工作充裕」的比例則變動不大。這項差值是經濟學家追蹤就業市場的重要指標，數據顯示勞動市場持續走弱。

聯準會 (Fed) 官員將就業惡化視為貨幣政策的重要考量，上周在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 會議上，主席鮑爾亦暗示 9 月會議可能降息，以應對勞動市場風險。

與此同時，通膨預期再度上升。消費者平均 12 個月通膨預期在 8 月升至 6.2%，高於 7 月的 5.7%，結束連續三個月下降趨勢。調查顯示，消費者書面回覆中，對關稅和食品雜貨價格的擔憂再度增加，凸顯川普總統貿易政策帶來的不確定性。

信心差異顯現 消費與投資計畫分化

在消費行為上，民眾對購買汽車、家電等耐久財的計畫增加，但旅遊計畫減少。雖然對就業市場前景普遍悲觀，但對股市與企業環境的看法仍存在分歧。調查顯示，預期未來 12 個月股價將上漲的比例從 7 月的 48.9% 降至 47.4%；認為股價將下跌的比例則升至 30.3%。

對利率走向的看法也趨於保守。54% 的受訪者預期未來利率將上升，高於上月的 53.1%；而預期利率下降的比例則降至 20.9%。

分年齡層來看，35 歲以下消費者的信心下降，35 至 55 歲族群持平，55 歲以上則出現改善。按收入群體區分，信心變化並無明顯模式；若按政黨傾向，無論共和黨或民主黨支持者的信心在 8 月均下滑，獨立選民則幾乎沒有變化。