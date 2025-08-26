鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-26 22:30

美國 7 月企業設備訂單優於市場預期，顯示企業在面對貿易與稅收政策不確定性逐漸消退之際，投資意願出現回升跡象。美國商務部周二 (26 日) 公布初步數據顯示，作為設備投資指標的核心資本財訂單 (扣除飛機與軍事設備) 月增 1.1%，扭轉 6 月下修後的 0.6% 減幅，增幅超越所有經濟學家預估。

美7月核心資本財訂單增速超預期 企業支出復甦跡象浮現(圖：REUTERS/TPG)

核心耐久財訂單已連續四個月成長，年增率達 3.8%，創 2022 年 11 月以來最大漲幅。(圖：ZeroHedge)

核心資本財反彈 訂單年增幅創三年新高

核心耐久財訂單已連續四個月成長，年增率達 3.8%，創 2022 年 11 月以來最大漲幅。分析指出，近期數據波動與波音 (BA-US) 商用飛機訂單變動有關。7 月耐久財整體訂單下降 2.8%，部分因波音當月僅接獲 31 架訂單，遠低於 6 月的 116 架與 5 月的 303 架。由於飛機訂單具高度波動性，核心資本財訂單更能反映企業投資動能。

7 月耐久財整體訂單下降 2.8%，部分因波音當月僅接獲 31 架訂單。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，7 月電氣設備、電腦、機械與金屬相關訂單均見增加，汽車訂單亦有成長。核心資本財出貨量月增 0.7%，延續前月的增勢。該數據直接納入國內生產毛額 (GDP) 中的設備投資計算，被視為比訂單更可靠的指標，因訂單可隨時取消。商務部並指出，包括飛機在內的非國防資本財出貨月增 3.3%，顯示第三季初企業支出動能良好。

Santander Capital Markets 首席經濟學家 Stephen Stanley 在報告中指出：「雖然許多企業曾因政策不確定性而延後投資，但數據顯示企業其實仍在維持相當穩健的投資步調。」

關稅影響持續 投資動能仍具隱憂

雖然數據展現回溫跡象，但部分分析師提醒，其中部分訂單成長可能反映進口商品關稅推升的價格效應，而非實際需求。花旗集團 (C-US) 經濟學家 Veronica Clark 警告，波音近期大量訂單可能是企業提前下單以避開關稅，而非長期需求強勁，未來數季可能面臨特別疲弱的飛機訂單與產出。

年初企業在人工智慧 (AI) 與相關設備投資上大幅支出，以提升生產力、抵銷進口關稅等成本，推動第一季資本支出大幅成長。但第二季投資明顯放緩，進入下半年後市場普遍預期，企業支出將保持溫和，並有望在 2026 年受惠川普政府「大而美法案」(One Big Beautiful Bill) 稅務政策條款後再度增速。

亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 模型在耐久財數據公布前，仍預測第三季企業設備支出僅溫和成長。第二季設備投資對 GDP 貢獻 0.26 個百分點，低於第一季的 1.11 個百分點。