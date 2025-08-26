〈美股早盤〉主要指數開低 川普挑戰Fed獨立性 市場信心動搖

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-26 21:38

美股主要指數周二 (26 日) 開盤小幅走低，美元走弱、長天期美債殖利率上升。市場情緒受到美國總統川普撤換聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 的行動影響，投資人再度憂心央行獨立性受威脅與通膨風險升高。

美元周二走弱，美國長天期公債殖利率上升，因美國總統川普試圖撤換聯準會 (Fed) 理事庫克(Lisa Cook)，引發市場對通膨長期前景的疑慮。

30 年期美債殖利率攀升 2 個基點至 4.91%，市場擔憂川普若重塑 Fed 決策委員會，將使物價壓力加劇。兩年期殖利率下滑，因投資人押注短期利率走低。美元下跌 0.2%，標普 500 期貨回落 0.1%。

歐洲股市同步承壓，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.6%，法國總理白胡 (Francois Bayrou) 宣布信任投票，最早下月恐令政府垮台。法國 CAC 40 指數重挫 1.5%，觸及兩周低點。法國 10 年期公債殖利率相對德國公債的利差擴大 3 個基點至 78 個基點，為 4 月以來最高。

風險偏好進一步受壓，因川普再度展開貿易角力，威脅對數位服務稅國家祭出新關稅與高科技、半導體出口限制。

在此之前，市場已因 Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 的談話後樂觀情緒消退而承壓。投資人仍憂慮降息步伐放緩，本週稍晚的通膨數據料顯示價格壓力仍然頑強。

The Sevens Report 的 Tom Essaye 表示：「如果市場認為 Fed 屈從於白宮壓力、過早降息安撫政府，那麼通膨將更根深蒂固。」「長天期殖利率主要受通膨預期驅動，這種政治壓力正推升 30 年期殖利率。」

法國市場方面，盛寶銀行 (Saxo Banque France) 的 Andrea Tueni 指出，法國股市表現與歐股之間的落差可能進一步擴大，下一個重大里程碑將是法國 10 年期殖利率超過義大利。

根據利率掉期，市場目前押注下月 Fed 有 80% 機率降息 1 碼 (25 個基點)，年底前至少再降一次。川普若強行撤換庫克，將有機會在 Fed 七人理事會中取得四席優勢。川普聲稱基於庫克在房貸文件上作出不實陳述，已具備「充分理由」將她撤職。

庫克則表示川普無權這樣做，並強調自己不會辭職。她的律師 Abbe Lowell 表示，將採取一切必要行動阻止川普的「非法行為」。Fed 拒絕置評。

AJ Bell 投資總監 Russ Mould 在報告中寫道，債券投資人對川普干預 Fed、威脅央行獨立性感到不滿。他指出，此舉將引發市場猜測，川普可能推舉更符合其政策傾向的繼任人選。

截至台北時間周二（26 日）21 時許：

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 3.32%，至每股 718.39 美元

美國製藥大廠禮來 (Eli Lilly & Co.) 旗下實驗性減重藥丸 orforglipron，在最新一項關鍵性臨床試驗中達成主要目標，幫助肥胖合併第二型糖尿病患者顯著減重並改善血糖，為該公司向全球監管機構申請核准鋪路。此一成果使禮來朝著推出首款可口服、無針劑的 GLP-1 類減重藥更近一步，最快有望於 2026 年上市。

Stellantis(STLA-US) 早盤股價上漲 0.05%，至每股 9.94 美元

汽車製造商 Stellantis 已擱置首個 Level 3 自動駕駛輔助計畫，原因包括高昂成本、技術挑戰與市場需求有限，顯示該公司在軟體布局上的雄心出現退卻。這一轉變發生在公司銷售低迷、管理層更迭的背景下，也凸顯傳統車廠追趕特斯拉 (TSLA-US) 和中國競爭對手軟體優勢的困境。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.20%，至每股 180.16 美元

輝達 (Nvidia) 將於周三美股盤後公布 2026 會計年度第二季財報，這份成績單恰逢生成式人工智慧 (AI) 熱潮滿兩年，市場正高度留意其成長動能是否能持續支撐股價與 AI 投資浪潮。分析師預期，公司將繳出營收年增 53% 至 459 億美元的表現，但相較過去五季動輒三位數的暴衝成長，擴張力道已明顯趨緩。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月耐久財訂單月增率報 - 2.8%，預期 - 3.8%，前值 - 9.3%

美國 7 月核心耐久財訂單月增率報 1.1%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 8 月經濟評議會消費者信心指數預期 96.4，前值 97.2

華爾街分析：

高盛表示，市場「金髮姑娘式」的夏季行情即將結束，隨著美國經濟成長放緩跡象增多，市場波動性將加劇。資產配置研究主管 Christian Mueller-Glissmann 表示，9 月通常表現疲軟，但今年夏休後的市場將相當艱難，不確定能否維持先前的成長動能。 Mueller-Glissmann 預計波動率指數 (VIX) 將回升，該指數已跌至去年 12 月以來的最低點。