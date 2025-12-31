鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-31 12:00

美國總統川普的社群媒體 Truth Social 周二 (30 日) 在紐約證交所 (NYSE) 推出五檔全新 ETF，投資標的鎖定以「美國製造」(Made in America)為主軸且在美國上市的多個產業，把政治影響力當成一種投資主題。但歷史經驗顯示，主題型 ETF 在話題熱度過了之後的投資績效可能落後大盤。

MarketWatch 報導，從人工智慧 (AI) 到乾淨能源，華爾街各式各樣的主題型 ETF 正搭上市場最熱門的趨勢浪潮，把炙手可熱的概念包裝成可投資的產品，Truth Social 母公司川普媒體科技集團 (Trump Media & Technology Group Corp.)(DJT-US) 也加入此行列。

‌



周二推出的五檔 Truth Social ETF，追蹤在美國上市、聚焦「美國製造」的企業，產業橫跨能源、公用事業、國防、科技與不動產，分別是：

Truth Social American Security & Defense ETF(TSSD-US)

Truth Social American Next Frontiers ETF(TSNF-US)

Truth Social American Icons ETF(TSIC-US)

Truth Social American Energy Security ETF(TSES-US)

Truth Social American Red State REITs ETF(TSRS-US)

這五檔基金皆於周二開始交易，其中三檔終場下跌、兩檔小幅上漲。

在第一個總統任期內，川普就經常遊走在家族事業與行政權力之間的界線，今年 1 月重返白宮之後，更加速推出個人品牌相關的產品。

主題型 ETF 模式的考驗

主題型 ETF 這類投資工具本就容易因市場炒作而誕生，投資績效波動劇烈。Truth Social ETF 推出，等於在測試各界對這種模式的極限，因為川普的言行，隨時可能對金融市場造成立即性的影響。

CFRA Research 的 ETF 研究與分析主管 Aniket Ullal 表示，主題型 ETF 的成功關鍵有兩點：持股的差異化程度與發行與銷售的有效性。

以 Truth Social American Security & Defense ETF 為例，其約一半資金配置在 Palantir(PLTR-US)、Palo Alto Networks(PANW-US) 等科技股，另一半投資工業類股。相較之下，美國最大防務 ETF——iShares U.S. Aerospace & Defense ETF(ITA-US)，約 90% 集中在工業類股。

Truth Social American Energy Security ETF 也與眾不同，結合了埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM-US)、雪佛龍(Chevron)(CVX-US) 等傳統能源股，以及星座能源 (Constellation Energy)(CEG-US)、NextEra Energy(NEE-US) 等公用事業公司。

CFRA 的 Ullal 說：「從產業配置來看，這是一項相當獨特、與同類大型 ETF 高度區隔的產品。」

潛在利益衝突？

雖然部分 Truth Social ETF 在成分股設計上具有特色，但川普本人是否會成為推動基金走勢的關鍵力量，仍存在不確定性，同時也可能引發利益衝突疑慮。

川普已於 2024 年 12 月，將對川普媒體科技集團全部約 1.147 億股的股份轉入可撤銷信託，不再直接持股。該信託由其長子擔任受託人，並擁有全部的投票與投資決策權。

這些 ETF 上市消息公布後，Trump Media 股價 (DJT) 下跌 4.5%。

主題型 ETF 的歷史風險

歷史經驗顯示，主題型 ETF 往往在市場循環後段才推出，費用較高，而且在熱潮退去後容易跑輸大盤。

主題型 ETF 目的在抓住新興趨勢，但往往是在趨勢已經成形後才上市，意味著投資人可能只是追逐話題熱度，進場後反而面臨報酬回吐風險。

不過，在經歷多年低迷後，2025 年主題型 ETF 再度升溫。今年前三季，美國市場共推出 82 檔新主題型 ETF，遠高於 2024 年同期的 36 檔，顯示資產管理業者再次押寶投資人對主題策略的需求。

Morningstar Manager Research 資料顯示，2025 年第 3 季全球的主題型 ETF 資產管理規模達到 7790 億美元，創三年新高，但仍較 2021 年高峰低 15%。

由 Kenneth Lamont 領軍的晨星 (Morningstar) 分析師團隊說：「能夠長期存活且跑贏全球股市的主題型基金，機率一直不高。」