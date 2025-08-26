挑戰做美國最大廉航！邊疆航空瞄準精神航空地盤擴張

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-26 23:22

精神航空 (SAVE-US) 財務危機加劇，本月警告若無更多資金可能撐不過一年。據《CNBC》報導，競爭對手邊疆航空 (ULCC-US) 周二 (26 日) 宣布新增 20 條航線，鎖定精神航空主要市場，執行長稱若精神航空倒閉，預期將搶下大部分市占率。

邊疆航空執行長表示，若精神航空倒閉將搶下其大部分市占率。(圖:Reuters/TPG)

德意志銀行分析師 Michael Linenberg 周一發表的報告指出，邊疆航空與精神航空在 35% 運能上重疊，比例高於任何競爭對手。

併購失敗轉往市場競爭

邊疆航空自 2022 年以來曾多次嘗試與精神航空合併，但都以失敗告終。當被問及是否會收購精神航空時，邊疆航空執行長 Barry Biffle 表示：「我不是來談併購的。」但他預期若精神航空倒閉，邊疆航空將搶下其大部分市占率。

兩家業者都受到客戶偏好升級座艙和海外旅遊、國內運能過剩，以及人力和其他成本上升的衝擊。不過精神航空情況更嚴峻，3 月剛從四個月破產保護程序中脫身，卻仍面臨相同問題。

財務惡化引發警訊

精神航空本月發布警告後，競爭對手股價應聲大漲。

Biffle 表示該公司希望成為美國最大廉航，並推出會員配對計劃搶客。第二季邊疆航空運能略小於精神航空，但後者運能較去年同期暴減近 24%，邊疆航空僅減少 2%。

精神航空上周表示已動用全部 2.75 億美元信貸額度。雖與美國銀行國家協會達成信用卡處理協議延長兩年，但同意每日最多扣留 300 萬美元資金。該公司第二季虧損 2.458 億美元，邊疆航空則虧損 7000 萬美元。

大幅裁員削減成本

精神航空正尋求削減成本，包括強制休假和降職數百名機師，砍掉虧損航線。數百名空服員正無薪休假。

精神航空執行長 Dave Davis 在 8 月 12 日發布「持續經營」警告後的員工備忘錄中表示：「我和團隊有信心打造一個精神航空，持續為消費者提供多年來期待的無與倫比價值。」

知情人士透露，租賃公司近周來接觸競爭對手，探詢是否願意接手精神航空的空中巴士機隊。