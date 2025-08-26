川普動作挑戰Fed獨立性 美債殖利率曲線陡升
《CNBC》周二 (26 日) 報導，美國總統川普表示要撤換聯準會 (Fed) 理事庫克(Lisa Cook)，消息一出，美國公債殖利率曲線出現明顯陡升走勢，短天期殖利率下滑，長天期殖利率則走高，顯示投資人押注未來短期利率將下降，但對長期通膨壓力的擔憂加劇。
周二交易中，2 年期美債殖利率下跌近 2 個基點至 3.71%，10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.296%，30 年期殖利率則跳升 4 個基點至 4.9%。殖利率與價格呈反向關係，一個基點等於 0.01%。
市場反應主要來自川普對 Fed 獨立性的進一步挑戰。川普在其社群平台 Truth Social 上發文，表示要撤換庫克，理由是聯邦住房金融局 (FHFA) 局長普爾特 (Bill Pulte) 指控庫克在房貸協議中做出虛假陳述。不過庫克隨後發聲明強調，川普聲稱「有理由」撤換她，但依法律並無此權限，強調「我不會辭職，將繼續履行職務」。庫克是第一位出任 Fed 理事的非裔女性。
德意志銀行分析師指出，此舉可能成為迄今最具市場影響力的測試，檢驗川普是否真能撤換獨立機構官員。若撤換生效，將使 Fed 七人理事會再度出現空缺。川普近期已提名米蘭 (Stephen Miran) 填補庫格勒 (Philip Jefferson Kugler) 留下的席次，而理事華勒 (Christopher Waller) 及鮑曼 (Michelle Bowman) 在 7 月會議時都投票支持降息。分析人士認為，這些變化可能讓理事會更傾向於鴿派立場。
投資人因而推測，Fed 未來可能對通膨的關注減弱，降低長天期債券吸引力，導致長端殖利率走高。美元兌主要貨幣同樣走弱，反映市場對 Fed 政策獨立性的疑慮。
本周市場將迎來多份經濟數據，包括耐久財訂單、消費者信心、凱斯席勒房價指數與里奇蒙 Fed 製造業指數。投資人更關注周內將公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是 Fed 偏好的通膨指標，將成為判斷是否降息的重要依據，即便政治因素持續干擾央行決策。
