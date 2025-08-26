川普自曝近期可能訪中 中國外交部這樣說

美國總統川普 25 日表示，預計將在今年或不久後造訪中國，中國外交部回應表示，兩國元首保持密切交往與溝通，元首外交對於中美關係有戰略引領作用。

‌



郭嘉昆表示，中方一貫依照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，處理和促進中美關係，同時堅定地維護自身的主權、安全和發展利益。我們希望美方相向而行，推動中美關係穩定、健康、永續發展。