川普自曝近期可能訪中 中國外交部這樣說
美國總統川普 25 日表示，預計將在今年或不久後造訪中國，中國外交部回應表示，兩國元首保持密切交往與溝通，元首外交對於中美關係有戰略引領作用。
中國外交部發言人郭嘉昆 26 日主持例行記者會，法新社記者提問，川普表示希望今年年內或不久後訪問中國，中方是否持持開放態度。
郭嘉昆表示，中方一貫依照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，處理和促進中美關係，同時堅定地維護自身的主權、安全和發展利益。我們希望美方相向而行，推動中美關係穩定、健康、永續發展。
郭嘉昆指出，元首外交對中美關係發揮著不可取代的戰略引領作用，中美兩國元首保持密切的交往與溝通。
另據《華爾街日報》報導，中國商務部副部長、國際貿易談判代表李成鋼本周將赴華盛頓，與美國展開貿易談判，也將與美商界代表交流。目前雙方正尋求在延長的關稅休戰期間建立定期溝通機制。
