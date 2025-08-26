鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-26 00:00

綜合外媒報導，馬斯克旗下的 xAI 與社群平台 X 周一 (25 日) 在美國德州聯邦法院對蘋果 (AAPL-US) 及 OpenAI 提起訴訟，指控兩家公司結盟打壓人工智慧 (AI) 領域競爭，涉嫌壟斷智慧型手機與生成式 AI 市場。

馬斯克開戰蘋果與OpenAI！怒控聯手壟斷AI市場(圖：REUTERS/TPG)

訴狀指出，蘋果與 OpenAI 的「排他性安排」，讓 ChatGPT 成為唯一整合進 iPhone 的生成式 AI 聊天機器人，並在 App Store 排名上獲得優勢，壓制了包括 xAI 的 Grok 在內的其他競爭對手。馬斯克的律師團隊稱，這種做法「封鎖了市場，維護雙方壟斷地位，並阻止創新者如 X 與 xAI 參與競爭」。

馬斯克近期也在 X 上抱怨，認為蘋果「在搞政治」，刻意不推薦他的產品，並批評這是明顯的反壟斷違規行為。他寫道，蘋果的行為使得除了 OpenAI 之外的 AI 公司「根本不可能登上 App Store 榜首」。蘋果隨後回應，App Store 的設計「公平且不帶偏見」，並強調平台上展示了數以千計的應用程式。OpenAI 則拒絕評論。

這起訴訟進一步升高馬斯克與 OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 長期不和的緊張關係。兩人曾在 2015 年共同創立 OpenAI，但因理念分歧，馬斯克於 2018 年退出。去年他已對 OpenAI 與阿特曼提出訴訟，指控該公司背棄「為全人類福祉」的初衷，轉而追逐商業利益。

阿特曼同日則在 X 上回應馬斯克先前的指控，反諷說：「這個說法真是驚人，考慮到我聽說馬斯克本人如何操縱 X，以利自身公司並打擊他不喜歡的競爭對手和個人。」

蘋果去年宣布與 OpenAI 合作，將 ChatGPT 整合至 iPhone、iPad 與 Mac 等產品，進一步加深雙方的夥伴關係。這項合作也引發外界對蘋果是否偏袒單一應用程式的疑慮，尤其是在蘋果多年來因 App Store 涉嫌壟斷而與全球監管機構及遊戲開發商 Epic Games 對簿公堂之後，更顯敏感。

部分使用者則在 X 的「社群備註」(Community Notes) 功能下指出，蘋果與 OpenAI 結盟後，其他聊天機器人應用程式如深度求索 (DeepSeek)、Perplexity 仍曾登上 App Store 榜首，似乎與馬斯克的說法有所出入。