川普與英特爾合作不只收購股份！美政府或助推18A先進製程與主要客戶布局
根據《華爾街日報》報導，川普政府與英特爾 (INTC-US) 達成的合作協議不僅涉及股份收購，可能還包含多項政策支持，包括尋找合作夥伴，以推動英特爾先進晶片製程在美國落地，強化國內晶片產業競爭力。
外界猜測，川普政府將協助英特爾尋找合作夥伴，推動包括 18A 在內的先進製程在美國生產。對英特爾代工部門而言，這是一項重大利多，能確保公司在高階晶片市場具備實質競爭力。
多位分析師表示，只有在川普的政策與政府支持下，英特爾才能順利吸引客戶和投資，使這項合作協議真正發揮效益。
更重要的是，英特爾高層也曾明確指出，他們需要來自政府的巨額激勵，以與台積電 (2330-TW) 等競爭對手抗衡。
對英特爾及其代工部門而言，與川普政府的交易非常重要，因為現任領導層已表明，如果外部需求不足，公司將放棄先進製程的競爭。
目前，英特爾代工服務的未來取決於 18A 製程的推進，尤其對內部產品如 Panther Lake 行動處理器及 Clearwater Forest Xeon 伺服器處理器影響重大。
考慮到川普政府的談判能力，這也可能促使蘋果 (AAPL-US) 與輝達 (NVDA-US) 採用英特爾晶片，加速其晶片生產計畫。
