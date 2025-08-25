鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-25 14:48

‌



川普與英特爾合作不只收購股份！美政府或助推18A先進製程與主要客戶布局。(圖：Shutterstock)

外界猜測，川普政府將協助英特爾尋找合作夥伴，推動包括 18A 在內的先進製程在美國生產。對英特爾代工部門而言，這是一項重大利多，能確保公司在高階晶片市場具備實質競爭力。

‌



多位分析師表示，只有在川普的政策與政府支持下，英特爾才能順利吸引客戶和投資，使這項合作協議真正發揮效益。

對英特爾及其代工部門而言，與川普政府的交易非常重要，因為現任領導層已表明，如果外部需求不足，公司將放棄先進製程的競爭。