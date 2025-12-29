鉅亨網新聞中心 2025-12-29 14:30

原本只存在於遊戲世界中的「斬殺線」（Death Line）一詞，近日在中國網路迅速走紅。這個詞原指角色生命值過低、可能被一擊終結的狀態，如今卻被用來形容許多美國人的現實處境：即便外表看似體面、收入不低，也可能因一場意外、一場疾病，迅速跌入經濟深淵。

美國「斬殺線」現象爆紅！中產階級撐不住？ALICE線揭露被低估的貧困危機。(圖：Shutterstock)

長期以來，美國被塑造成「機會無限」的成功典範，不少人認為美國中產普遍生活富足。然而，社群媒體上越來越多真實經歷的分享，正逐步撕開這層濾鏡，讓外界看見美國社會冷硬而脆弱的一面。

這波來自中國網路的討論，也引起美國媒體注意。

美國《新聞週刊》就報導指出，「美國斬殺線」概念在中國社群平台爆紅，相關討論聚焦於美國民眾面臨的真實經濟壓力，包括高昂的住房成本、家庭抗風險能力偏弱，以及醫療保障的不確定性。

報導提到，隨著美國總統川普推動削減醫療相關支出，成千上萬原本就遊走在貧困邊緣的美國人，恐將承受更沉重的生活壓力。

數據顯示，美國家庭的財務安全狀況並不樂觀。PNC 銀行發布的 2025 年《財務健康報告》指出，約 67% 的美國人收入僅能勉強維持基本生活。

金融服務公司 Bankrate 的調查則發現，約 59% 的美國人無法負擔 1000 美元的突發開支。

即便是所謂的「中產階級」，在支付食品、住房、交通、醫療及兒童保育等必要開銷後，往往所剩無幾。一旦失業或遭遇重大變故，便可能引發連鎖反應。

報導舉例，一名年薪高達 45 萬美元的程式設計師，僅因失業半年便淪為無家可歸者，案例令不少中國網友震驚。

《新聞週刊》引述一名長期居住在西雅圖的中國網友指出，對於年收入低於 10 萬美元的美國家庭而言，若仍需支付房租或房貸、購買醫療保險，生活將「非常艱難」。

該名網友補充說，多數美國家庭缺乏緩衝空間，一旦遭遇失業、生病或離婚，很快就會陷入危機。

報導直言，相較中國，美國住房成本更高，家庭抗風險能力也更弱，使經濟壓力在國際對比下顯得格外突出。

「ALICE 線」揭露美國被低估的貧困問題

儘管有人質疑「斬殺線」只是被過度炒作的說法，但美國其實早已有類似的統計概念：「ALICE 線」。

ALICE 是「Asset Limited、Income Constrained、Employed」（資產有限、收入受限、仍在就業）的縮寫，用以描述收入高於聯邦貧困線、卻依然經濟不安全的家庭。

美國非營利組織 United For ALICE 公布的研究指出，到了 2023 年，全美約有四成二的家庭處於所謂的 ALICE 水準之下。

報告說明，這類家庭雖然表面上收入已高於聯邦政府界定的貧困線，實際上卻難以支撐居住地的基本生活開銷，也因此凸顯官方貧困統計未能真實呈現美國家庭所承受的經濟壓力。

美國貧困線標準過時？專家提出警示

華爾街投資人 Michael Green 曾在 Substack 撰文批評，美國目前對四口之家設定的年貧困線收入 3.215 萬美元，嚴重低估現代生活成本。

他認為，若要維持「基本生活必需」，家庭年收入至少應達 13.65 萬美元（約 428 萬台幣）。

現行貧困線計算方式源自 1963 年，以最低食品支出乘以三倍作為生存成本。不過，Green 指出，這套模型已無法反映住房、醫療、交通及兒童照護費用暴漲後的現實。

他以紐澤西州郊區為例，重新估算四口之家基本年支出約 13.65 萬美元，接近官方貧困線的四倍。

雖然這一說法遭質疑樣本偏高，但 Green 坦言，即便如此，越來越多家庭在支付必要開銷後，幾乎無力儲蓄，更談不上為未來做準備。

美國政府醫療削減加劇生存壓力

Green 強調：「14 萬美元不是貧困標籤，而是一條警示線，代表你必須極度壓縮開支，才能勉強避免負債。」

然而，美國人的「生存線」仍可能持續上升。川普於 7 月簽署「大而美」稅收與支出法案，計畫削減超過 1 兆美元的聯邦醫療資金，創下美國史上最大幅度的醫療支出削減。

對此，醫療倡議團體就警告，最多可能有 1000 萬人因此失去醫療保險。

白宮則為法案辯護，稱此舉有助於減少浪費、促進自給自足，並宣稱川普有能力終結「負擔能力危機」。