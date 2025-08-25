台積電提前布局 2奈米製程率先移除中國製設備

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-25 16:55

‌



日經亞洲今 (25) 日報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 正在移除 2 奈米製程中的中國製設備，以避免未來可能受美國新禁令的限制。對此，台積電不評論市場傳聞，強調公司的全球採購策略，是透過完善的風險管理系統及與供應商緊密的夥伴關係，持續開發多源供應方案、建立多元的全球供應商。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電現正積極在新竹寶山與高雄建立 2 奈米製程產能，也將進一步導入位於美國的亞利桑那州廠。

‌



外媒指出，美國擬提議相關法案，當中由參議員 Mark kelly 所提出的《晶片設備法案》(Chip EQUIP Act)，該法案可能會限制獲得聯邦資金補助或稅收抵免的公司使用「實體清單」(foreign entities of concern) 中的設備，當中即包括中國供應商。

台積電先前曾使用過中國製設備，如中微半導體 (AMEC) 和 Mattson Technology。然而，為因應地緣政治不確定性，台積電已從其最新的 2 奈米製程逐步淘汰相關有疑慮設備。