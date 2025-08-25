輝達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 川普：滿足這條件才准出口

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-25 10:29

《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 正為中國市場開發一款基於最新 Blackwell 架構的定制版 AI 晶片 B30，其性能預計可達 Blackwell GPU 約 80%。

輝達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80%。(圖：Shutterstock)

報導稱，輝達已向美國政府提交 B30 晶片對中國的出口許可申請，但能否獲准仍有變數。

此前在批准輝達 H20 晶片對中國出口後，美國總統川普強調，他不會允許 Blackwell 晶片在沒有大幅降級的情況下銷往中國。

川普表示，若 Blackwell 晶片的性能比頂規產品低至少 30%，才會允許其進入中國市場。他說：「我有可能就『以消極方式得到一些增強』的 Blackwell GPU 達成協議，換句話說，從中扣除 30% 到 50%。」

他同時透露，輝達執行長黃仁勳將再次拜訪他，就 Blackwell 晶片出口議題展開新一輪談判。

外界解讀，川普的態度為 B30 的最終核准埋下伏筆。如果 H20 在中國市場表現不佳，美國政府即使能分享 15% 的銷售額，也難有可觀收益。

因此，若要在中美博弈下兼顧經濟利益，批准性能略高於 H20 的 B30，或許是更可行的選項。

根據《路透》消息，輝達為中國設計的最新 Blackwell GPU，可能基於 B300 單晶片版本（B300A） 打造，因此型號或為 B30A。

已知的技術規格包括：

製程：台積電 4 奈米技術

封裝：CoWoS-L 先進封裝

記憶體：144GB HBM3E

功耗：600W