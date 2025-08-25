鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-08-25 13:05

前 Meta 台 (META-US) 全球事務總裁尼克 · 克萊格（Nick Clegg）即將出版的新書《如何拯救網路》（How to Save the Internet）對矽谷文化及其日益增長的「科技兄弟」（tech bros）現象提出了尖銳而細緻入微的批判。

前Meta高層出書抨擊矽谷文化：極度從眾、墨守成規得令人作嘔。(圖:shutterstock)

這位曾擔任英國副首相的政治家，以其在 Meta 的多年經驗為基礎，對這個全球科技中心提出了獨到且平衡的觀點。

‌



在接受媒體採訪時，克萊格形容矽谷是一個「令人作嘔地墨守成規」且「循規蹈矩得令人窒息」的地方，充斥著「極度群體行為」。

他指出，這個地區的許多人「穿著同樣的衣服，開著同樣的車，聽著同樣的 Podcast，追隨著同樣的時尚」，這種缺乏個性的文化讓他感到困惑。

克萊格特別嚴厲地批評了矽谷盛行的「科技兄弟」文化。他認為，這種風潮在他任職 Meta 期間達到頂峰，由他當時的老闆祖克柏、特斯拉執行長馬斯克和亞馬遜創辦人貝佐斯等領導人所推動。

克萊格痛批，這是一種「極其難看的結合體，充滿大男子主義和自怨自艾」，讓他難以忍受。

他指出，這些最富有、最有權勢的科技領袖非但沒有因為自己的幸運而心存感激，反而認為自己是受害者，受到了不公平的待遇。克萊格稱這是一種「文化現象」，並以馬斯克揮舞電鋸的行為為例，說明這種心態在矽谷無處不在。他尖銳地總結道：「如果你習慣了特權，平等就會感覺像是一種壓迫。」

儘管提出嚴厲的批評，克萊格並未全盤否定他的前東家和同事。他讚揚了社群媒體的變革力量，認為它以前所未有的方式讓數十億人得以溝通。

同時，他也肯定了祖克柏的好奇心和智慧，並強調如果他認為公司的領導層像某些人描繪的那樣惡意，他就不會為 Meta 工作。克萊格認為，這本書旨在揭示矽谷的封閉性及其過去所犯的錯誤，同時也提供一個對科技產業更為平衡的觀點。

這本新書不僅提供了克萊格在 Meta 任職期間的深度洞察，也反映了他對矽谷文化的個人觀察。自今年 1 月辭去 Meta 職務並返回倫敦後，克萊格表示，他渴望重返英國政壇，特別是如果圍繞英國脫歐的辯論重新開始。