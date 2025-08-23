鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-23 16:00

‌



中國持續推行的產業政策，包括「去美化」計畫及大規模國家投資，正在確保其在傳統晶片市場的主導地位，並逐步降低對美國技術的依賴。

中國晶片政策：華為加速晶片自主化！「去美化」政策衝擊美國與輝達。(圖：Shutterstock)

夏威夷大學教授 Eric Harwit 指出，儘管華為等企業仍依賴美國 AI 晶片，但它們正快速研發具競爭力的替代產品，對美國與輝達 (NVDA-US) 構成挑戰。

‌



中國產業政策的長期目標，是幫助半導體與晶片產業擺脫對美國技術依賴，避免出口管制風險。

早在 2022 年，中國國資委便啟動「去美化」政策，要求在 2027 年前完成 IT 系統中外國軟體替換。部分中國晶片企業順勢減少技術供應鏈對外依賴，加快本地化進程。

為支持本土半導體與晶片行業的發展，中國自 2014 年成立的國家集成電路產業投資基金，至 2024 年 5 月已完成三輪融資，累計資金約 950 億美元，用於扶植中國晶片供應鏈建設。

中國在全球傳統晶片市場逐漸占據主導地位，預計到 2027 年，傳統晶片全球市場佔有率將達 39%，2024 年新增產能已超過全球其他地區總和。

繼美國在 4 月份實施出口管制後，2025 年 7 月中旬，輝達宣布美國政府允許其向中國出售先進的 H20 人工智慧晶片。

美國商務部長盧特尼克指出，此舉意在讓中國開發者持續依賴美國技術體系。輝達高層表示，與其讓客戶尋找中國替代品，不如繼續收取高額費用。

中國本土晶片快速搶占市場

中國政府的政策使兩家公司在中國市場收入大幅下滑，英特爾營收從 2019 年的 200.3 億美元降至 2023 年的 148.5 億美元，超微半導體則從 52.1 億美元降至 34.2 億美元。

中國是英特爾最大市場，占 2023 年收入的 27%，超微半導體高階 AI 晶片銷售亦受限，其在中國的銷售收入佔比從 2022 年的 22% 下滑至 2023 年的 15%。

華為等企業借助 7 奈米技術的鲲鵬 920 晶片，在電信市場逐漸擴大佔有率。2023 年 10 月，中國電信採購的 AI 伺服器中，有近一半使用華為晶片。

華為營收從 2022 年的 422 億元人民幣翻倍至 2023 年的 1044 億元人民幣，但 2024 年略降至 626 億元人民幣。

不過，部分政府資金投資項目未能產出晶片，反映中國晶片產業仍存在風險。2019 年至 2022 年間，包括武漢弘芯、濟南泉芯等六個大型製造項目均以失敗告終。

中國先進晶片仍依賴進口

儘管中國在傳統晶片領域占據主導地位，大部分先進晶片需求仍依賴進口。

截至 2024 年初，中國雲端運算公司約 80% 的高階 AI 晶片來自輝達，預計未來五年將降至 50 到 60%。中國多年來為輝達貢獻約 20% 的銷售收入，2023 年對中國銷售額約 10 億美元。

然而，輝達來自中國與香港地區的收入占比從 2023 年 10 月的 21% 下降到 2024 年 10 月的 12%。華為 7 奈米晶片昇騰 910B 可與輝達 A100 相媲美，而 H100 與 H20 則因美國管制禁止出口中國。

2024 年 8 月，華為測試昇騰 910C，表示其與輝達 4 奈米 AI 晶片 H100 相當。2025 年 4 月中旬，華為宣布計畫生產 AI 晶片昇騰 920，以取代輝達的 H20。

2025 年 7 月，美國恢復對中國 H20 出口，使輝達避免高達 55 億美元損失，超微半導體亦獲准銷售 MI308。儘管這些進展似乎是中國的勝利，而且是中美稀土磁鐵貿易協議的內容之一，但盧特尼克聲表示，美國仍然沒有向中國出售「我們最好的產品」。

但中國國家網信辦隨後就輝達 H20 晶片「追蹤定位功能」約談其代表，指出其存在安全問題。