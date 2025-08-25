Joe Lu 2025-08-25 08:01

深入了解 ETF 市場，做出更聰明的投資決策。

【Joe’s華爾街脈動】專題：建立一個聰明的投資組合：您的指數股票型基金(ETF)指南 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 24 日 美東時間

指數股票型基金 (ETF) 已成為一種廣受歡迎的投資方式，其原因相當充分。它們提供了一種直接且成本低廉的方式，來持有一系列廣泛的投資標的。您可以將 ETF 想像成一個裝著各種資產 (如股票或債券) 的籃子。當您購買一股 ETF 時，您買入的是整個籃子的一小部分，從而立即實現了分散投資。

本指南將幫助您了解 ETF 是如何被組織的、它們為何如此架構，以及您該如何運用它們來建立一個符合您財務目標的投資組合。

為何 ETF 的選擇如此之多？歸結於兩件事：

您是否曾想過為什麼有這麼多 ETF 可供選擇？這主要歸結於兩個驅動因素：(全文未完)