【Joe’s華爾街脈動】專題：建立一個聰明的投資組合：您的指數股票型基金(ETF)指南

Joe Lu


深入了解 ETF 市場，做出更聰明的投資決策。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】專題：建立一個聰明的投資組合：您的指數股票型基金(ETF)指南 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 24 日 美東時間


指數股票型基金 (ETF) 已成為一種廣受歡迎的投資方式，其原因相當充分。它們提供了一種直接且成本低廉的方式，來持有一系列廣泛的投資標的。您可以將 ETF 想像成一個裝著各種資產 (如股票或債券) 的籃子。當您購買一股 ETF 時，您買入的是整個籃子的一小部分，從而立即實現了分散投資。

本指南將幫助您了解 ETF 是如何被組織的、它們為何如此架構，以及您該如何運用它們來建立一個符合您財務目標的投資組合。

為何 ETF 的選擇如此之多？歸結於兩件事：

您是否曾想過為什麼有這麼多 ETF 可供選擇？這主要歸結於兩個驅動因素：(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

文章標籤

JoeLUTOPETF投資決策專題分析

