鉅亨網新聞中心 2025-08-23 18:30

‌



2025 年 7 月，特斯拉 (TSLA-US) 以史無前例的鏈上融資方式完成 50 億美元募資，正式開啟全球現實世界資產（RWA）代幣化新紀元。僅用 72 小時，這家電動車巨頭就刷新了傳統融資效率極限，也為 RWA 上鏈樹立了里程碑。

特斯拉進軍現實世界資產代幣化！RWA上鍊72小時融資50億。(圖：Shutterstock)

此次融資不僅是金融操作，更象徵全球資本結構重組的開始。透過區塊鏈、智慧合約與加密身份技術，實體資產突破紙本協議與中心化帳戶限制，邁向「即時可見、碎片持有、高效流轉」的新模式。

‌



特斯拉的嘗試，不僅提高了融資效率，也重塑資產管理與資本動員方式，為 RWA 商業化提供示範。

(圖：Shutterstock)

特斯拉柏林工廠資產上鏈 創代幣化融資紀錄

2025 年 7 月 23 日，特斯拉宣布將柏林超級工廠部分產線設備進行數位化重組，總價值 50 億美元的資產被拆分為 1 億個代幣，每個代幣對應一定份額的產線收益權，單價僅 500 美元，向全球投資者開放認購。

值得注意的是，72 小時內認購資金即全部到位，其中七成以上來自全球機構投資者。此次融資效率較傳統債務融資提升約 60 倍，使特斯拉負債率下降約 15%。

本輪代幣化融資的突破體現在三方面：低門檻進入、資產可視化管理、以及即時流通機制。

每筆投資對應的產線數據（運轉狀態、產量、維護紀錄）實時上鏈，投資者全程掌握資產運作情況，代幣可在受監管二級市場實現 T+0 交易，大幅縮短資金與資產交換周期。

特斯拉使 RWA 應用加速 多行業競相上鏈

特斯拉的成功案例引領 RWA 應用浪潮，能源、金融、文化等多領域快速跟進。

能源領域，沙特國家石油公司將部分原油儲量進行代幣化，支持全球區塊鏈交易，提升流動性並改善波動控制。

金融領域，摩根大通推出鏈上國債系統，高盛設計代幣化債券與收益再質押的靈活 RWA 產品。

文化資產方面，中東奢華地標發行使用權代幣，藝術品市場透過物聯網與數位化管理，提高防偽能力。

RWA 正從金融結構優化延伸至生活與文化場景，不斷拓展數字金融邊界。

技術支撐：區塊鏈與智慧合約建構 RWA 基礎設施

RWA 的高效運作依賴零知識證明（ZKP）、跨鏈通訊協定與智慧合約三大技術。

ZKP 可在不暴露資料的前提下驗證真實性，例如特斯拉產線維護紀錄透過 ZKP 加密上鏈，既保護商業機密，也能確保可信驗證。

跨鏈通訊協定透過 Polkadot 等多鏈架構管理跨行業資產，投資者可將特斯拉代幣無縫切換為中東油田代幣，實現異質資產市場互通。

智慧合約則自動化結算與風控，代幣化租賃收益可依入住率自動分發，遇到設備故障或利潤超標時自動執行風險管控措施。

三項技術的協同保證了交易效率，為 RWA 提供可靠的數位信任基礎。

資本結構重組：代幣化驅動新趨勢

RWA 正在重新定義資產發行模式，深刻改變資本運作方式。傳統的資本結構正經歷全面重整，資產的「所有權」、「使用權」與「收益權」被數位技術重新界定，全球資本配置因此加速向扁平化與去中心化發展。

數位金融正邁入真正的「流動性原生」時代：從碎片化持有轉向動態組合，從固定收益轉向可程式化權利。當農場、數據中心、版權、土地、水權乃至碳信用等資產全面上鏈，傳統金融的護城河將面臨挑戰。