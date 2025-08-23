2025-08-23 14:00

‌



社群媒體巨頭 Meta(META-US) 宣布與生成式人工智慧實驗室 Midjourney 簽署合作協議，將取得該新創公司的「美學技術」（aesthetic technology）授權，並計劃應用於未來的 AI 模型與產品，進一步提升影像生成能力。

Meta與Midjourney合作！強化AI模型與圖像生成技術。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Meta 首席 AI 長 Alexandr Wang 於週五（22 日）指出，這項技術合作將連結兩家公司的研究團隊，顯示 Meta 正試圖在激烈的 AI 競爭中，透過圖像品質差異化來強化產品特色，以應對包括 OpenAI 與 Google (GOOGL-US) 在內的主要對手。

‌



Meta 攜手 Midjourney。(圖：Shutterstock)

Midjourney 以「文字生成圖像」技術聞名，主要透過訂閱模式向用戶提供服務。Wang 在社群平台 X 上表示，Meta 對 Midjourney 的突破深感印象深刻，並強調公司正結合頂尖人才、強大的運算資源與業界合作，打造最佳 AI 模型與產品。

外界認為，Midjourney 的圖像生成技術不僅能協助 Meta 加快推出創意功能，也有助於降低內容製作成本，並進一步提升用戶與廣告商的互動體驗。

Meta 與 Midjourney 目前尚未對外評論。然而，此次合作正值 Meta 大幅調整 AI 戰略之際。