鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 11:19

‌



華為近日揭露，其最新 Pura 80 手機搭載自家麒麟（Kirin）9020 系統單晶片（SoC），這是美國制裁以來，華為五年來首次揭開其先進智慧型手機處理器的神秘面紗。

華為首度揭露！Pura 80搭載麒麟9020晶片 強勢回歸5G智慧型手機市場。(圖：Shutterstock)

根據《南華早報》報導，用戶分享的截圖顯示，Pura 80 在系統更新後正式顯示出麒麟 9020 的名稱。這款晶片由華為旗下的積體電路設計公司海思半導體設計。

‌



以往華為在 5G 手機如 Mate 60 Pro 與 Mate 70 系列所使用的處理器訊息，多半只能透過第三方拆解分析得知，缺乏官方確認。

《南華早報》指出，儘管美國對中國實施了嚴格的技術限制，華為公布麒麟 9020 晶片一舉反映出該公司對其晶片設計能力的信心，以及其在 5G 智慧型手機市場的強勢回歸。

根據加拿大研究機構 TechInsights 去年 12 月報告，麒麟 9020 由中國晶圓代工龍頭中芯國際 (688981-CN) 採用先進 7 奈米製程生產，於去年首次應用於華為 Mate 70 智慧型手機。

TechInsights 表示，該晶片組「並非大幅重新設計，而是對其前代產品麒麟 9010 的漸進式改進。」

在 2023 年的拆解分析中，TechInsights 發現中芯國際是 Mate 60 Pro 內部麒麟處理器的代工廠。這款手機曾助力華為在 5G 智慧型手機市場強勢回歸。

回顧歷史，Mate 40 系列於 2020 年 10 月推出，是華為發布的最後一款 5G 智慧型手機產品線，當時距離華為被美國列入黑名單已過去一年多。

華為欲推動鴻蒙操作系統長期發展

華為董事長余承東近日也回顧了該公司智慧型手機業務在美國技術限制下所經歷的困境，他說：「一夜之間，華為手機在中國以外地區就買不到了，年出貨量降到了我們過去一個月出貨量還不到的水準。」

余承東表示，除了半導體限制外，華為自行開發作業系統也是復甦策略之一。他說：「我們發現作業系統涉及供應鏈安全，也關係到長期發展。」

他將鴻蒙操作系統的開發描述為「巨大的冒險」，華為在過去六年投入數百億元人民幣，每年動員超過一萬名開發者參與開發。華為也在 7 月宣布，目前已有超過 1,000 萬台裝置運行鴻蒙操作系統 5。