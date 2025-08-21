鉅亨網編譯段智恆 2025-08-21 00:56

‌



《CNBC》周三 (20 日) 援引知情人士消息報導，晶片大廠英特爾 (INTC-US) 正與其他大型投資人洽談，以折價換取股權注資。這一舉動被視為延續日前軟銀 (SoftBank) 投資 20 億美元的後續動作，反映出英特爾在轉型過程中急需資金支持。

英特爾轉型資金吃緊 擬再與大戶談折價融資(圖：REUTERS/TPG)

受此消息影響，英特爾股價周三盤中股價一度大跌逾 7%，回吐本周稍早因軟銀入股及白宮傳出可能出手支持的漲幅，截稿前下跌 6.88%，每股暫報 23.57 美元。消息人士指出，公司正積極尋求除軟銀之外的投資方，盼望能獲得更多資金挹注。

‌



美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 日前在接受《CNBC》訪問時強調，美國政府若透過《晶片法案》(CHIPS Act)提供補助，必須換取英特爾的股權。他直言：「英特爾需要錢來建構未來客戶最終會要的產品。但 CHIPS 法案的資金若直接轉換為股權，對他們來說並沒有幫助，因為會造成股權稀釋。」

公司領導層也經歷重大變動。今年 3 月，董事會任命陳立武 (Lip-Bu Tan) 接替去年 12 月遭撤換的前任執行長季辛格(Pat Gelsinger)，帶領公司轉型。但兩周前，美國總統川普曾公開呼籲陳立武辭職，指其「存在嚴重利益衝突」。不過在陳立武進入白宮面見川普並解釋背景後，雙方關係趨於緩和。