英特爾轉型資金吃緊 擬再與大戶談折價融資
鉅亨網編譯段智恆
《CNBC》周三 (20 日) 援引知情人士消息報導，晶片大廠英特爾 (INTC-US) 正與其他大型投資人洽談，以折價換取股權注資。這一舉動被視為延續日前軟銀 (SoftBank) 投資 20 億美元的後續動作，反映出英特爾在轉型過程中急需資金支持。
受此消息影響，英特爾股價周三盤中股價一度大跌逾 7%，回吐本周稍早因軟銀入股及白宮傳出可能出手支持的漲幅，截稿前下跌 6.88%，每股暫報 23.57 美元。消息人士指出，公司正積極尋求除軟銀之外的投資方，盼望能獲得更多資金挹注。
美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 日前在接受《CNBC》訪問時強調，美國政府若透過《晶片法案》(CHIPS Act)提供補助，必須換取英特爾的股權。他直言：「英特爾需要錢來建構未來客戶最終會要的產品。但 CHIPS 法案的資金若直接轉換為股權，對他們來說並沒有幫助，因為會造成股權稀釋。」
英特爾近年來業績持續下滑，市場佔有率也受到超微 (AMD-US) 與輝達 (NVDA-US) 等對手擠壓。雖然全球掀起人工智慧 (AI) 半導體熱潮，但英特爾未能有效掌握商機，反而在晶圓代工業務投入大量資本，卻尚未獲得具規模的重要客戶。
公司領導層也經歷重大變動。今年 3 月，董事會任命陳立武 (Lip-Bu Tan) 接替去年 12 月遭撤換的前任執行長季辛格(Pat Gelsinger)，帶領公司轉型。但兩周前，美國總統川普曾公開呼籲陳立武辭職，指其「存在嚴重利益衝突」。不過在陳立武進入白宮面見川普並解釋背景後，雙方關係趨於緩和。
儘管軟銀注資為公司注入短期資金動能，英特爾仍面臨龐大資本開銷與轉型壓力。外界關注後續是否將有更多資金進駐，助其穩住腳步並重返競爭主戰場，並縮小與輝達等競爭對手在高效能晶片領域的差距。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人觀望零售財報與Fed會議紀要
- 路透：美海軍對抗中國推無人艦隊 卻傳測試頻出包
- 微軟出手了！中國企業失去資安漏洞「搶先看」
- 調查：哈塞特最可能接任Fed主席 但市場更青睞華許
下一篇