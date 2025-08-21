鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-21 08:19

為刺激消費、提振經濟，韓國政府正在探討效仿美國、日本推行「長周末」制度，即將部分固定日期的法定節假日調整至周一，形成三天小長假。

韓國政府考慮引入「快樂星期一」 ，形成三天小長假。（圖：Shutterstock）

據《韓聯社》、《韓國時報》、《每日經濟》等韓媒近日報導，此次政策討論源於韓國企劃財政部委托人事行政學會展開的研究，該研究於去年 12 月至今年 4 月進行，聚焦「星期制公休日」等休假制度改善方案。

‌



「星期制公休日」是指將原本固定日期的節日改為指定星期休假，例如將韓國的兒童節由每年 5 月 5 日調整為每年 5 月的第一個星期一休假。

研究數據顯示，若韓國實施「周一公休制」，全國單日消費支出預計增加約 2.1 兆韓元，帶動 3.8 兆韓元經濟產出和近 1.7 兆韓元附加價值。其中，餐飲和住宿業受益最大，比重超過 41%。

若韓國將兒童節、顯忠日（6 月 6 日）、韓文節（10 月 9 日）統一調整為周一休假，每年新增消費支出約 6.3 兆韓元。

信用卡消費分析也顯示，三天小長假期間，個人消費平均增加近 10%。

此外，長周末不僅能提升勞動者福利與生活品質，也能幫助企業減少年假未休補償。值得注意的是，承載特定歷史記憶、具有象徵意義的三一節、光復節等預計會維持原有日期放假。

類似政策國際上已有先行經驗。美國國會 1968 年批准《統一星期一節日法案》，並於 1971 起正式實施。法案將總統日（每年 2 月 22 日）改為每年 2 月第三個星期一。日本自 2003 年起實施「快樂星期一」制度，將「成人節」「海之日」和「體育日」統一改為周一休假。

不過，這項制度落地尚存變數。該制度最早由尹錫悅政府提出，後因戒嚴風波和政權更迭而擱置，現任李在明政府是否會重啟推進，目前尚無定論。