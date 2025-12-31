鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-31 14:18

2025 年 ETF 人氣申購排行出爐，統計 2025 年至 12/30，元大台灣 50(0050-TW) 投資人數大增百萬、獲逾 3300 億元淨申購，無懸念奪下投資人最愛 ETF；高股息則由元大高股息 (0056-TW) 稱冠，連續兩年淨申購千億，聯手 0050 橫掃市場。

0050一年狂掃3300億元奪2025申購王 0056連2年吸千億穩坐高股息冠軍。(圖：shutterstock)

統計全年度台股 ETF 淨申購前十名表現，冠軍由最引領風騷的 0050 以 3336 億元拿下，其次的 0056、00919 分別獲 1458 億元、1202 億元；主動式 ETF 年中加入市場，主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 分別有 410 億元、246 億元淨申購。

在投資人數上，0050 大增 126 萬人改寫國內 ETF 單年度紀錄。法人分析，0050 市值型特性絕不會錯過台股行情，且在資金青睞指標權值股下，台灣 50 指數今年含息報酬率 35.7%，再度超越加權股價指數的 28.3%，近十年更是 501.2% 對上 394.9% 的顯著差異，在調降經理費率與分割後，有利小資存股、低門檻優勢吸引市場資金流入，成為存股首選。

至於高股息 ETF，0056 穩定配息表現加上其全市場唯一「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股邏輯，目前成分股近 4 成為 AI 相關概念股，今年以來含息報酬率 12.1%，帶動其完成連續兩年千億淨申購。

不過，整體高股息 ETF 熱度已不若 2024 年，國泰永續高股息 (00878-TW) 與群益台灣精選高息 (00919-TW)2024 年淨申購分別為 1261 億、2117 億，2025 年分別下滑至 870 億、1200 億左右。