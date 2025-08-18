鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-18 20:00

‌



綜合外媒報導，丹麥製藥大廠諾和諾德 (Novo Nordisk) 周一歐洲股價一度上漲 5%，因其減重藥物 Wegovy 獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 加速批准，用於治療代謝功能相關脂肪性肝炎(MASH)，這是一種進展性肝病，估計影響美國約 6% 成年人。這項新適應症的核准，使 Wegovy 成為首款獲准治療 MASH 的 GLP-1 類藥物，為公司近期遭遇的挫折帶來利多。

減重藥Wegovy獲FDA批准治療脂肪性肝炎 諾和諾德股價勁揚(圖：REUTERS/TPG)

‌



Wegovy 自 2021 年上市以來，一直是推動諾和諾德成為歐洲市值最高上市公司的關鍵產品，但近一年公司市值卻大幅蒸發。由於減重藥競爭加劇、仿製「複方藥」(compounded drugs) 的湧現，以及自家實驗性組合減重藥在後期試驗中效果不如預期，諾和諾德已兩度下修財測，並於上月撤換執行長，導致歐洲股價自去年 6 月以來下跌超過三分之二。三周前，該公司更因發布獲利警告而市值重挫 700 億美元。

FDA 批准 Wegovy 用於 MASH 患者，尤其是中度至重度肝纖維化病人，為該藥物增添新的臨床價值。諾和諾德科學長暨研發負責人 Martin Holst Lange 指出，Wegovy 如今「具備獨特地位」，不僅是第一款也是唯一獲准治療 MASH 的 GLP-1 藥物，並補充了其既有的減重功效與心血管風險降低效益。FDA 去年也批准 Wegovy 用於降低高風險族群的心血管事件，如心臟病發作。其姊妹藥 Ozempic 則廣泛應用於糖尿病治療。

這次的美國核准是基於一項後期臨床試驗的成果，公司也以此作為提交歐盟及日本藥證的依據。競爭對手禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 則在其中期試驗公布積極數據，顯示旗下 Mounjaro 與 Zepbound 的成分 tirzepatide 對 MASH 患者也能帶來顯著改善，且在 52 週內超過半數患者的肝纖維化獲得改善。市場分析師認為，諾和諾德的市場獨佔優勢可能僅是「過渡期」，未來將面臨禮來產品的直接挑戰。