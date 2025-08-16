困在原地的美國夢！美國人被困小房爛工作 社會流動性創新低

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-16 05:02

《華爾街日報》周五（15 日）寫道：「美國人被困在原地了（Americans are stuck in place）。」

美國人搬家比例降至1948年來最低的7.8%，房價飆漲與就業市場萎縮讓民眾被困住了。

美國人已不再像過去那樣為了更好的機會而搬遷，數據顯示，2023 年僅 7.8% 的美國人搬家，比例降至 1948 年有紀錄以來最低水準，許多人被困在過小的房子、不喜歡的工作，或被「黃金手銬」束縛，經濟學家擔心這正讓美國經濟活力面臨風險。

‌



畢業生求職如噩夢 房市凍結困住所有人

賓州大學工程系畢業生 Josue Leon 自 4 月投遞 200 多個職缺，多數連回音都沒有。好不容易獲得一份工作機會，卻因為要搬到麻州且公司不提供搬遷補助而回絕了。

新澤西州的 Righi 夫婦 2017 年以 3.6% 房貸利率買下 1100 平方英尺房屋，原計畫 5 到 7 年後換大房子。如今三個兒子擠在三房一廳的空間裡，但換房成本至少讓月付款翻倍，只能暫時留在原地。

根據房仲平台 Redfin 統計，購屋支出占中位數收入家庭比例從 2010 年代的 30% 飆升至 39%。去年房屋銷售量降至近 30 年最低。

就業市場急凍

疫情後一度出現「缺工潮」，如今就業市場明顯降溫。白領行業的招聘、離職與裁員活躍度去年降至 2009 年來最低。

Indeed 民調顯示，半數受訪者留在現職是因不想冒「新來就被裁」風險。非營利組織 Burning Glass Institute 研究發現，「高學歷低就、高技能低就」的應屆畢業生，十年後仍處於低配職位的機率是同齡人的三倍多。

黃金手銬越鎖越緊

另一個警訊是「黃金手銬」。人力資源公司 Kelly Services 招聘副總裁 Mark Saltrelli 表示，疫情後拿到低利率房貸或豐厚股票獎金的員工，都不願放棄這些福利。「市場上的『黃金手銬』比以往更緊，」他說。

芝加哥大學經濟學教授 Chang-Tai Hsieh 表示，高房價讓大量勞工打消搬家念頭，從而拖累 GDP 成長。這種經濟與地理流動性雙雙停滯的現象，正讓贏家與輸家差距進一步拉大。