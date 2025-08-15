關稅漲價潮9月後全面爆發？專家示警：威脅藏在倉庫裡

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-15 04:25

根據《CNBC》周四（14 日）報導，儘管生產者物價指數和消費者物價指數持續上升，但物流專家警告更大的漲價潮正「藏在倉庫裡」，預料 9 月後將衝擊消費者。

美國倉庫堆滿提前進口商品，物流專家預期真正的通膨衝擊尚未顯現。(圖:Shutterstock)

川普政府在關稅政策上的反覆，讓美國進口商急於提前進貨以避開更高稅率？因此，物流專家警告，這些較高的價格目前正藏在「中程運輸」環節，也就是倉庫和配送中心，漲價潮尚未到來。

囤貨推遲價格衝擊

物流經理人指數主要作者、科羅拉多州立大學供應鏈管理助理教授 Zachary Rogers 在洛杉磯港 7 月新聞發布會上解釋，庫存增加是關稅相關漲價尚未全面顯現的原因。

Rogers 表示：「我們現在看到返校兒童服裝、玩具等商品漲價，但消費者還沒看到通膨的真正重大衝擊，因為它還藏在中程運輸環節。我預期 9 月庫存會開始下降。」

Rogers 指出，零售商庫存通常在 10 月中達到高峰，但今年的提前囤貨讓倉庫容量和價格都適度上升。

物流公司 C.H. Robinson 全球貨運總裁 Mike Short 告訴《CNBC》，今年旺季商品提前 2 至 3 個月入庫儲存，這些商品將在假期期間上架。不過與去年同期相比，貨量並不強勁。

Short 表示：「我們看到客戶必須將庫存帶入自己的配送中心，並承擔這些成本。但倉儲成本是否轉嫁給終端消費者，情況各不相同，關稅和持有成本也是如此。」

供應鏈成本成高層議題

提前進貨可能是避免更高關稅的緩解工具，但也讓倉庫空間更緊張，進而推高價格。

彈性倉儲公司 Flexe 執行長 Karl Siebrecht 表示，該公司的企業和中型客戶對彈性倉儲需求增加，部分進口商和經銷商要為第四季庫存做緩衝。

「他們提前進貨以搶在關稅前，同時許多零售商因關稅和消費者信心不確定性而降低庫存水準，」他說。

Siebrecht 預期，倉庫庫存將從 9 月和 10 月開始外流到零售商配送中心，「這些庫存接著在 10 月底和 11 月初開始出貨，及時為黑色星期五補滿零售貨架和電商履行中心。」

美國最繁忙港口的活動反映了這種庫存累積。洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，截至目前 8 月進港船隻數量「相當穩定」，雖低於 7 月和去年 8 月，但這是因為庫存累積所致。

關稅變化衝擊供應鏈

不斷變化的關稅環境也衝擊供應鏈。在「中國加一（China+1）」製造策略中獲利的越南，現在面臨 30% 的轉運費。Short 表示，這項費用加上對印度最新的 50% 關稅，顯示企業面臨的動態局勢，特別是中國尋找新的出貨地點。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，消費者對 2021 年和 2022 年的價格飆漲仍有創傷，這是整體消費者信心「遠低於疫情前水準」的原因之一。