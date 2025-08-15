Coach母公司警告關稅衝擊1.6億美元 股價重挫14%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-15 01:42

《CNBC》周四（14 日）報導，Coach 和 Kate Spade 母公司 Tapestry（TPG-US）股價重挫，公司表示關稅將侵蝕獲利，預估新財年關稅成本達 1.6 億美元，全年每股盈餘預測也低於華爾街預期。

Coach母公司Tapestry因關稅衝擊下調獲利預測，股價應聲重挫。(圖:Reuters/TPG)

截稿前，Tapestry 下跌 14.18%，暫報 97.43 美元。

Tapestry 預期 2026 財年全年每股盈餘為 5.30 至 5.45 美元，低於 FactSet 調查分析師預期的 5.49 美元。在法說會上，財務長 Scott Roe 表示銷售趨勢強勁，但公司「面臨比預期更大的關稅和稅負獲利阻力，最低限額豁免提前結束是重要因素」。

除了對多國進口商品提高關稅，美國總統川普也暫停了允許價值 800 美元或以下的商品免稅進入美國的規定。

業績表現與展望

儘管面臨關稅壓力，Tapestry 預期新財年銷售仍將成長。公司表示，排除 Stuart Weitzman 品牌後，預期營收約 72 億美元，相較前一年呈低個位數成長。Tapestry 今年稍早同意以 1.05 億美元將該鞋履品牌出售給 Dr Scholl"s 鞋類母公司 Caleres。

Tapestry 2025 財年第四季獲利和營收均超越華爾街預期。

企業因應策略

面對川普政府的新政，各公司採取的策略包括將製造業轉移至其他國家、調漲部分商品價格、減少促銷活動，以及專注於消費者更可能購買的流行商品。

例如，Crocs（CROX-US）執行長 Andrew Rees 本月稍早在法說會告訴投資人，在看到銷售其鞋類的零售商需求疲軟後，正減少下半年訂單。該公司也正從零售商收回 Heydude 鞋履品牌的部分舊庫存，並提供合作夥伴更新商品。

不過 Roe 表示，公司保守展望「與我們業務軌跡無關」。他說需求並未放緩，本季迄今甚至加速成長。但他補充：「我們認為在全年指引的早期階段保持謹慎是正確立場。」

他表示 Tapestry 專注於減輕關稅成本的方法，包括運用全球各地的製造基地，並尋找更有效率的營運方式。