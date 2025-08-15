川普提名右翼經濟學家掌統計局 投資圈憂數據政治化、紛尋替代來源

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-15 02:16

《商業內幕》周四（14 日）報導，川普解雇勞工統計局局長並提名右翼智庫經濟學家 EJ Antoni 接任，引發投資人對政府數據可信度的擔憂，機構的總體經濟學分析師開始尋求替代數據源。

川普的新任勞工統計局長人選引發數據可信度擔憂。(圖:Shutterstock)

精明的投資者不會僅憑單一數據點做決定，但有些數字確實比其他數字更重要。

對許多總體經濟投資者而言，勞工統計局是長期以來的北極星，它負責衡量通膨、失業率和薪資成長等指標。

勞工統計局長期由無黨派經濟學家掌管，但美國總統川普 8 月 1 日解雇局長 Erika McEntarfer，並提名右翼智庫傳統基金會首席經濟學家 EJ Antoni 接任，讓許多人擔心未來政府數據的有效性。

投資者尋求替代數據

這讓靠數據投資的總經交易員憂心忡忡，雖然許多人早已在用民間數據源，但這些替代選項終究有限。勞工統計局提供的數據幾十年來一直是市場共識基礎，所有投資人都以此做為判斷美國經濟情勢的標準，其地位難以取代。

曾任總體經濟投資人和研究員的 Andreas Steno Larsen 在週播客節目中坦言：「往後要怎麼看待勞工統計局的數據，真的很難說。」他認為川普此舉就像「拉美國家會做的事」，預料投資人會開始「找其他管道」來驗證官方數據的真實性。

四名總體經濟投資者指出知名的 ADP 就業報告和 MIT Billion Prices Project，分別作為追蹤美國就業和通膨的方法。

還有投資人會用 PriceStats 等數據庫，這些平台會持續收集電商價格，掌握各種商品的價格變化。由於美國消費者大量購買海外網購商品，這類數據正好能用來觀察川普關稅政策的實際衝擊。

人力資源公司 Homebase 則追蹤全美超過 15 萬家小企業，定期發布就業報告。職缺媒合平台 LinkUp 從 2007 年就開始統計線上求職資訊。市調公司 Numerator 專精餐飲業和居家修繕等實體通路的消費數據分析。

Homebase 執行長 John Waldmann 表示：「最近大家對勞工統計局議論紛紛，我們發現愈來愈多客戶想要我們的數據。」

無法完全取代

不過，這些民間數據就如名稱所示，只是「替代選項」。業界主要拿來搶先看風向，或是補強官方數據的不足，並非要完全取而代之。

而且各家數據常有落差。像 ADP 的薪資數據就經常和勞工統計局的就業報告對不上；MIT 價格追蹤專案雖然能更快掌握通膨動向，但涵蓋範圍不如官方的消費者物價指數完整。

數據平台 Neudata 的研究主管 Julie Meigh 直言：「短期內這些數據不可能完全取代政府統計。」

就算勞工統計局的數據失去公信力，受訪的總經投資人也說，除非整個金融體系大改，否則他們還是得用這些官方數據。

原因很現實：像通膨保值債券 (TIPS) 這類商品，價格就是跟著政府公布的消費者物價指數走。投資人就算不信這些數據，也不能視而不見。

某大型避險基金交易員坦言，川普開鍘統計局長，市場反應竟然這麼平淡，讓他很意外。股市還在高檔，債券殖利率也沒什麼變化。