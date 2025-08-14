鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-14 19:50

洛杉磯港 7 月創下其 117 年歷史上的最高貨運量，共處理了 1,019,837 個 20 英尺標準貨櫃（TEU），其中進口量亦達到破紀錄的 543,728,000 個 TEU。

關稅催生的「假旺季」？洛杉磯港7月吞吐量創歷史新高(圖:shutterstock)

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，此歷史性突破歸因於托運商為規避美國總統川普政府的關稅政策，連續數月提前大量裝運貨物。

Seroka 進一步指出，儘管碼頭在 7 月份擠滿了滿載貨物的船隻，但貨物處理過程非常順暢，沒有任何延誤，這要歸功於碼頭工人、營運商和供應鏈夥伴的努力。

然而，業界專家普遍警告此波貨運高峰僅是「假旺季」。C.H. Robinson 全球貨運總裁 Mike Short 指出，今年的貨運旺季比往年提前約兩到 3 個月開始，至今已持續至少 3 到 4 個月。但他同時強調，由於至少高達 30% 的關稅稅率，企業無法按往常水準全額進口，導致整體情況不如往年強勁。

關稅衝擊對特定行業的影響顯著，零售業和低成本商品領域的貨運量下降最為嚴重，而高價值科技和醫療保健商品則表現相對健康。

OL USA 執行長 Alan Baer 補充說，中小型進口商正受到衝擊，因為高關稅削減了他們的毛利，甚至可能完全侵蝕掉。

7 月份的出口貨物種類廣泛，包括三星的冰箱、沃爾瑪的家庭用品、Home Depot 的聖誕節和萬聖節商品、Capri 旗下 Michael Kors 的背包，以及宜家和 Bob"s Discount Furniture 的家具等。

隨著提前出貨潮的結束，洛杉磯港到港的集裝箱數量已開始下降。根據 Marine Exchange 的數據，截至 8 月 7 日當週，抵港的集裝箱船比典型數量少了 3 艘。