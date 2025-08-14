關稅衝擊才開始！經濟學家警告下半年通膨將穩步攀升

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-14 05:33

多數華爾街經濟學家皆認為關稅將推升物價。(圖:Shutterstock)

摩根大通 (JPM-US) 首席美國經濟學家 Michael Feroli 在報告中指出：「關稅可能讓 GDP 減少 1%，通膨上升 1 至 1.5 個百分點，部分影響已經出現。今年關稅增幅遠超戰後美國經驗，轉嫁到消費者價格的程度存在相當不確定性。」

多數分析師都同意，由於川普關稅使得有效稅率從年初約 3% 升至 18%，物價將穩步攀升。

瑞銀資深經濟學家 Brian Rose 寫道：「隨著關稅開始滲透零售價格，核心通膨下降趨勢似乎已被打破。因為企業轉嫁成本，我們預期通膨將持續緩步上升，不過住房通膨放緩和消費者日益緊縮的反彈應有助抵消部分關稅影響。」

不過，經濟學家並未預期通膨會失控，而是認為物價將以每月 0.3% 至 0.5% 的幅度緩步上揚。這樣的漲幅足以讓聯準會最關注的核心通膨指標升至 3% 左右。

8 月藍籌經濟指標報告調查華爾街主要經濟學家，預期今年下半年 GDP 平均成長僅 0.85%。但這實際上優於 7 月預測的 0.75%，因部分最悲觀的預測者改變看法，認為「關稅約束效應預期是暫時性的，明年預估成長將大幅改善」。

Pantheon Macroeconomics 預測核心通膨將上升 1 個百分點，年底前最終達到 3.5%。該公司表示：「目前只有約四分之一的上漲壓力傳導至消費者，因此未來幾個月核心商品價格很可能加速上漲。」

法國巴黎銀行 (BNP) 指出，預期價格上漲將超越商品範疇，因最近調查「顯示服務業投入價格面臨上升壓力」。