史上首次！美國國債規模突破37兆美元 川普又要坐不住了？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-13 10:42

美國聯邦政府繼續以創紀錄速度舉債，國債規模再創新高。據《美聯社》報導，美國財政部最新公布的數據顯示，美國國債規模已經突破 37 兆美元，有史以來首次突破這個門檻。

史上首次！美國國債規模突破37兆美元。（圖：Shutterstock）

數據顯示，截至周二（12 日）下午，美國國債總額已經達到 37,004,817,625,842.56 美元。

作為對比，去年 11 月，美國國債規模突破 36 兆美元大關；去年 7 月突破 35 兆美元關卡；40 年前，美國國債規模在 9,070 億美元左右。

美國國債達總額到 37 兆美元關口，比新冠肺炎疫情前的預測早了幾年。美國國會預算辦公室（CBO）2020 年 1 月時曾預測，聯邦債務總額超過 37 兆美元的時間點將在 2030 年度之後。

美國國會聯合經濟委員會（JEC）估計，按照目前平均每日增長速度，在大約 173 天內，債務將再增加 1 兆美元。

在美國債務總額突破 37 兆美元之際，今年公眾持有的總債務，預計將達到美國國內生產毛額（GDP）的 99%。經濟學家青睞的這一指標，不包括社會保障信托基金等政府間賬戶持有的債務。

令前景不容樂觀的是，美國債務恐在未來幾年進一步膨脹，居高不下的利率，加劇了債務困境。

上個月美國國會通過了一項大規模減稅和支出法案，即所謂「大而美」法案，並由川普總統簽署。這項法案批准更多政府支出。根據國會預算辦公室的估計，該法案將在未來 10 年增加 4.1 兆美元的國債。