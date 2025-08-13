俄羅斯猛攻烏克蘭東部！川普普丁阿拉斯加會前 歐洲警告恐現「被迫和平」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-13 08:32

在美國總統川普與俄羅斯總統普丁即將會晤之際，俄軍週二（12 日）深入烏克蘭東部地區。歐洲領袖擔心，這場會晤可能最終促成一份迫使烏克蘭非法縮減領土的和平協議。

俄羅斯猛攻烏克蘭東部！川普普丁阿拉斯加會前歐洲警告恐現「被迫和平」。

根據《路透》報導，這是俄羅斯今年以來規模最大的一次入侵行動之一。俄軍向頓內茨克地區煤礦小鎮多布羅皮利亞（Dobropillia）挺進，屬於普丁全面控制烏克蘭頓涅茨克地區戰略的一部分。

烏軍已派遣後備部隊增援，並形容與俄軍交戰「情勢艱難」。

川普曾表示，任何和平協議將涉及「一些領土交換，以使俄羅斯和烏克蘭都受益」，但由於爭奪地點皆位於烏克蘭境內，使烏克蘭總統澤倫斯基與歐盟盟友擔心，烏方將面臨比俄羅斯放棄更多的壓力。

普丁、穿普會晤選址阿拉斯加 美方降低停火預期

美國白宮官員透露，普丁與川普將於本週五（15 日）在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）的埃爾門多夫空軍基地會晤，這是自 2021 年以來首次美俄峰會。

不過，川普政府週二降低了對停火取得重大進展的預期，稱此次峰會只是「傾聽練習」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，川普希望與普丁面對面交流，以直接評估對方。

他說：「川普認為他必須看看桌子對面的這個人（普丁）、和他面對面、一對一地聽他說話，並透過觀察他來做出評估。」

烏克蘭、歐洲領袖強調不得「繞過烏克蘭」

澤倫斯基和大多數歐洲國家外長都表示，若烏克蘭不參與談判，就無法實現持久和平，而且協議必須符合國際法、烏克蘭的主權和領土完整。

週三（13 日），他們將與川普舉行視訊會議，在普川會前重申立場。

澤倫斯基明言：「沒有我們，就我們進行實質性且富有成效的談判是行不通的。就像我不能對另一個國家發表任何意見，也不能替它做決定一樣。」

他並重申，俄羅斯必須先同意停火，才可討論領土問題，並拒絕任何要求烏克蘭軍隊撤出頓巴斯防線的提案。

當被問及為何澤倫斯基沒有參加美俄領導人在阿拉斯加峰會時，白宮發言人利維特（Karoline Leavitt）表示，這次雙邊會談是普丁提議的，川普接受了，以便「更好地了解，我們如何才能結束這場戰爭」。

萊維特也表示，川普願意稍後與普丁和澤倫斯基舉行三邊會談。

俄羅斯、烏克蘭戰場拉鋸 談判壓力漸增

前克里姆林宮顧問馬爾科夫（Sergei Markov）認為，俄羅斯近期的推進可能增加烏克蘭在談判中的割地壓力，並形容這是「這項突破就像是送給普丁和川普在談判期間的一份禮物」。

儘管兵力不足，烏軍週一（11 日）在東部蘇梅地區收復兩個村莊，為一年多來俄軍在東南部緩慢推進中的罕見逆轉。

歐洲與烏克蘭擔心，川普可能為了爭取和平政績及與俄羅斯政府達成商業協議，而在實質上獎勵普丁長達 11 年的領土擴張行動。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）強調：「烏克蘭不能輸掉這場戰爭，任何人都無權向烏克蘭施壓，迫使其做出領土或其他方面的讓步，或做出帶有投降意味的決定。我希望我們能夠說服川普總統接受歐洲的立場。」

然而，作為普丁盟友的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）則持相反立場，嘲諷其他歐盟領袖已被邊緣化，並聲稱「俄羅斯已經擊敗了烏克蘭」。