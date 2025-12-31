鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-31 06:25

貴金屬周二 (30 日) 從前一日的急殺中全面反彈，市場再度把焦點擺在地緣政治和經濟風險之上，黃金有望寫下 1979 年以來最佳年度表現。

黃金現貨價上漲 0.8%，報每盎司 4364.70 元，黃金周一曾出現 10 月 21 日以來最大單日跌幅，投資人在上周五金價觸及 4549.71 元的歷史新高之後，先行獲利了結。

2 月交割黃金期貨上漲 1%，報每盎司 4386.30 美元。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「我們昨天看到了非常劇烈的波動，我們在亞洲交易時段看到了強勁的升勢，然後是相當大的獲利回吐。但今天情況有所穩定，交易總體上仍然有利。」

被視為避險資產的黃金在 2025 年飆升了 66%，這將是自 1979 年以來的最大漲幅，由降息、地緣政治熱點、央行強勁買盤和資金流入黃金支持的 ETF 等因素帶動，上演一場完美風暴。

美國聯準會 (Fed) 公布的 12 月會議紀錄顯示，決策官員同意降息，同時也就美國經濟目前面臨的風險，進行一番深入且細致的辯論。

Fed 下次會議將於 1 月 27-28 日舉行，投資人目前預料利率將保持不變。

地緣政治方面，烏克蘭戰爭是焦點。俄羅斯指責烏克蘭試圖襲擊總統普丁的官邸，發誓進行報復，但烏克蘭表示這項指控毫無根據，只是發動攻擊的藉口。

Grant 說：「市場對俄烏和平協議仍抱持懷疑態度，更廣泛的地緣政治風險衡量標準仍在升高，這為價格提供了支撐。」

其他貴金屬交易

現貨白銀強彈 7.3%，報每盎司 77.48 美元。白銀周一盤中曾觸及 83.62 美元的歷史高點，但很快就反轉直下，落入 2020 年 8 月以來最大跌幅中。

現貨白金回升 5.1%，報每盎司 2216.45 美元。白金周一也漲到歷史高點 2078.50 美元的歷史高點，但隨即翻黑直落，創有史以來最大單日跌幅紀錄。

現貨鈀金反彈 1.6%，報每盎司 1639.08 美元，脫離周一暴跌 16% 的低氣壓。