對聯準會施壓降息的行動再升級 川普威脅起訴鮑爾！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-12 23:20

根據《CNBC》報導，美國總統川普威脅將允許針對聯準會主席鮑爾的「重大訴訟」繼續進行，大幅升級其施壓央行領導人立即降息的行動。

川普指控聯準會總部翻修工程花費30億美元，遠超原本5000萬美元預算，痛批鮑爾管理無能。

川普再度於 Truth Social 抨擊鮑爾為「輸家」，並稱他為「太遲了」先生，並要求他立即降息。他說，自己考慮對鮑爾提起重大訴訟，原因將與其管理聯準會華盛頓總部重大翻修工程有關。

「一個原本只需要 5000 萬美元翻修的工程，卻花了 30 億美元。太糟糕了！」川普寫道。

白宮目前暫未回應。而聯準會則拒絕對川普貼文置評。但鮑爾和聯準會先前曾為華盛頓兩棟歷史建築的持續翻修辯護，並詳細說明工程成本上升的原因。

上月川普造訪聯準會建築工地時，當面指出翻修成本已超過 31 億美元，鮑爾當場反駁：「我沒有從任何人那裡聽到這個數字。」

川普稱自己正在考慮允許對鮑爾提起重大訴訟，因為他在管理聯準會大樓建設方面做得糟糕且無能。（圖：Truth Social)

川普最新的抱怨，將將矛頭指向推薦鮑爾擔任聯準會主席的財政部長 Steven Mnuchin，他寫道：「Steve『Manouychin』在推薦這個輸家時真是給了我一個『大禮』」。

川普數月來持續抨擊鮑爾，試圖施壓聯準會大幅降息數個百分點。川普聲稱此舉將為美國節省大筆資金，減輕國家長短期債務負擔。

不過，聯準會今年至今利率維持不變，違背川普的政治施壓。鮑爾 7 月在國會證詞中表示，若非川普的關稅政策，聯準會今年本已放寬貨幣政策。