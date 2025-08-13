鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-13 01:30

‌



綜合外媒周二 (12 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 預計在今年推出的新款 iPhone 17 系列中，將以全新「iPhone 17 Air」取代現行的 Plus 機型。該款主打超薄設計的手機，雖然在多數規格上接近 Pro 版本，但在處理器與螢幕、電池配置上，與 Pro 機型仍有差異。

爆料：iPhone 17 Air效能接近Pro 但GPU與電池規格略降(圖：REUTERS/TPG)

圖：擷取自 MacRumors

‌



根據微博帳號「定焦數碼」(Fixed Focus Digital) 最新爆料，iPhone 17 Air 將搭載與 Pro 版相同架構的 A19 Pro 晶片，但 GPU 核心數量從 Pro 機型的 6 個縮減為 5 個，推測可能是受限於晶片良率，或是為了控制超薄機身的散熱需求。不過爆料者認為，日常使用中多數用戶難以察覺效能差異。

事實上，「定焦數碼」早在 7 月就曾透露 iPhone 17 Air 會是唯一搭載 A19 晶片的機型，記憶體容量為 8GB，並重申其效能可與高通 (QCOM-US)Snapdragon 8 Elite 2 相媲美，但蘋果可能會更著重延長電池續航，而非單純追求極限性能表現。

在電池與顯示方面，超薄設計意味著內部空間受限，外界擔憂續航力將成為挑戰，甚至有傳聞指蘋果可能重啟過去的電池配件，如背部凸起電池的 Apple Battery Case，或已停產的 MagSafe 行動電源。不過，也有報導稱蘋果正考慮導入矽負極電池技術，在相同體積下能比傳統石墨電池多儲存約 15% 的能量，以改善續航不足的問題。

螢幕方面，iPhone 17 Air 傳將配備 6.6 吋顯示器，解析度為 2,740×1,260，採用三星 M14 材料面板。至於 ProMotion 120Hz 自適應更新率功能是否會首次下放至非 Pro 機型，目前仍未有定論。

外界對「定焦數碼」的爆料準確度評價不一，但他曾正確預告 iPhone 16e 的名稱。其他分析人士對 iPhone 17 Air 規格也有不同看法，例如天風國際分析師郭明錤曾預測該機將使用標準版 A19 晶片，而非 Pro 版本。不過近期供應鏈分析師 Jeff Pu 已調整預測，認為標準版 iPhone 17 也會搭載 A19 晶片，而非先前所說的 A18。