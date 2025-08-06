誰在川普的鮑爾接班人候選名單上？「更願降息」成關鍵條件

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-06 23:56

‌



聯準會主席大位爭奪戰開打！據美國《財星》雜誌周三 (6 日) 報導，隨著聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 明年 5 月任期屆滿，川普已開始縮小接班人選名單，沃許 (Kevin Warsh)、哈塞特(Kevin Hassett) 和華勒 (Christopher Waller) 等三人脫穎而出，成為熱門人選，他們都被視為更支持降息的「鴿派」人馬。

川普正縮小鮑爾繼任者人選名單，要求新主席必須更願意降息。(圖:Shutterstock)

川普上月表示將「很快」確定人選，可能希望將焦點從鮑爾轉向即將上任的新主席。本周川普也透露，財政部長貝森特 (Scott Bessent) 已確定不會轉任聯準會。

‌



貝森特此前曾表示，他在華府有「最棒的工作」，希望「留任到 2029 年」。

隨著貝森特退出競爭，川普確認他心中有 4 個潛在繼任人選。白宮也明確表態，下任聯準會主席必須更願意降息。

選項一：沃許

前聯準會理事沃許自川普上任以來一直被視為主席熱門人選。他在 2006 至 2011 年擔任理事，負責管理和監督聯準會營運、人事和財務績效。川普上月在空軍一號上告訴記者，沃許「備受推崇」。

目前擔任史丹佛大學胡佛研究所訪問學者的沃許看好美國經濟，支持川普 2.0 可能為國家帶來黃金時代的論調。

沃許數周前接受《CNBC》專訪時表示，他擔心「聯準會看不到經濟數據的好消息，還在用 1978 年的老舊模型和過時的治理模式，沒意識到我們可能即將迎來生產力大爆發」。

沃許多年來一直主張聯準會需要「換血」，抨擊聯準會經常改變政策目標。不過，他本身也有「鷹派」色彩，傾向維持較高利率來壓制通膨。

選項二：哈塞特

目前擔任國家經濟委員會主任的哈塞特，在預測市場 Kalshi 的勝出機率為 41%，領先沃許的 29%。他是川普 2.0 的重要人物，從新關稅制度下的貿易協議到與眾議院議員討論關鍵立法都有參與。

不過，這個事實可能讓川普不願提名哈塞特，因為可能引發對聯準會獨立性的質疑。川普之前曾威脅要開除鮑爾，結果引發市場恐慌性拋售，最後被迫收回威脅。

選項三：華勒

現任聯準會理事華勒是川普在 2020 年提名的人選，任期至 2030 年。

近月來，華勒被認為可能正在為聯準會主席一職試鏡。他是最近聯邦公開市場委員會決定維持利率不變時，兩名投下反對票的成員之一。

瑞銀的唐諾文 (Paul Donovan) 上周寫道：「投資人肯定懷疑，這個理由無異於興奮地跳上跳下，朝著白宮方向大喊『選我，選我』。」

選項四：其他相對冷門人選