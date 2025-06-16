鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-16 21:38

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美股主要指數周一 (16 日) 開盤走高，隨著原油價格回落、地緣政治風險趨緩，市場情緒明顯回穩。以色列與伊朗的衝突雖持續發展，但投資人押注戰事不致擴大為區域性戰爭，激勵資金回流風險資產。聯準會 (Fed) 本周將召開利率決策會議，市場正關注官員如何評估通膨壓力與地緣不確定性。

〈美股早盤〉主要指數開高 國際油價回落、中東局勢緩和提振市場(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數上漲近 280 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲逾 170 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲 1.7%。

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美國 10 年期公債殖利率上升 4 個基點至 4.44%，反映市場對能源價格持續偏高可能加劇通膨壓力的擔憂。上周五爆發的以伊衝突一度中斷標普 500 重返歷史高點的動能，並推翻了 4 月因關稅政策導致的跌勢。不過周一市場情緒轉趨正面，投資人認為這場衝突雖然劇烈，但短期內不太可能波及其他國家或地區。

La Financière de l’Echiquier 基金經理人 Enguerrand Artaz 表示：「中東局勢並未真正動搖市場，只要不進一步升級，市場應該能維持穩定。整體氛圍仍偏向『逢低買進』的策略。」

原油周一回吐漲幅，主因雖然攻擊持續，但尚未波及關鍵出口基礎設施，戰火也未影響全球約五分之一原油運輸量的荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)。CMC Markets 首席分析師 Jochen Stanzl 指出：「市場目前預期衝突規模有限，雖然沒有跡象顯示戰鬥會很快結束，但也不至於失控。」

儘管風險偏好回溫，部分策略師仍提醒投資人保持謹慎。RBC 資本市場分析師 Lori Calvasina 團隊表示，若中東戰火延燒導致油價飆升，將可能使標普 500 回落至 4 月低點。即使是較溫和情境，該指數也可能面臨 13% 左右的跌幅壓力。

市場也重新調整對聯準會 (Fed) 降息的預期，年底前降息空間由上周五的 49 個基點縮減至 46 個基點。Jefferies 國際歐洲首席策略師 Mohit Kumar 表示，Fed 主席鮑爾本周可能在利率決策會議中釋出「沒有急於降息、但會視情況調整」的訊號。

在加拿大舉行的七大工業國 (G7) 峰會也已展開，預料伊朗與以色列的衝突將成為討論焦點。另一方面，川普政府正加緊推動其經濟與貿易政策，作為對其關稅與外交路線的佐證。在華府，參議院共和黨預計最快於周一公布版本內容，爭取在 7 月 4 日前完成總額達 3 兆美元的經濟政策法案立法程序。

截至台北時間周一（16 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.40%，至每股 476.88 美元

微軟周一宣布，未來歐洲雲端客戶的資料將完整儲存在歐洲境內，並受歐洲法律保障，由當地人員負責營運與監控，並賦予客戶完全的資料掌控權。這項舉措旨在回應歐洲企業與政府對資料外流至美國等地的日益關切。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 2.63%，至每股 700.31 美元

根據《彭博》周一報導，Meta Platforms 持續加碼人工智慧 (AI) 投資，引發市場投資人熱烈迴響，帶動股價回升至歷史高點附近。儘管投入資本規模龐大，市場普遍認為，Meta 在 AI 領域的布局將為營收與成長注入動能。Meta 股價自 4 月低點以來已飆升逾 40%，帶動整體 AI 概念股人氣回溫。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.86%，至每股 328.11 美元

根據馬斯克在社群平台上的消息，特斯拉計畫於 6 月 22 日在美國德州開啟自駕計程車 (Robotaxi) 的試營運。此次試營運的首批車型將由特斯拉 Model Y 擔當，初期計畫部署 10 輛車，並根據測試回饋決定是否擴大規模。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

隨著以色列和伊朗衝突升級，投資人紛紛轉向避險資產，金價持穩於歷史高點附近。