日月光攜手高雄市教育局辦產業營隊 吸引210位學生參與

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-16 18:39

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為因應高雄產業升級與半導體 S 廊帶政策推動，高雄市政府教育局與日月光投控旗下日月光 (3711-TW)(ASX-US) 攜手合作，自 114 年暑假起辦理「高中暑期營隊參訪活動」，由楠梓高中、三民高中、高雄女中、中山高中及左營高中等五所學校共同參與，預計吸引 210 位學生投入探索，藉由產學合作強化技職教育能量，厚植學生對先進製程及產業趨勢的認識與興趣。

日月光攜手高雄市教育局辦產業營隊 提供學生學習機會。(圖：業者提供)

日月光作為全球半導體封測製造服務領導廠商，長期致力於創新、環境管理與社會責任發展，推動企業永續經營，同時為達產學攜手共築壯大半導體能量的願景，此次與高市教育局合作，規劃高中暑期營隊參訪活動，內容涵蓋水資源、循環經濟、先進製程與職涯發展等，並安排學生實地參訪日月光科技體驗中心，讓學生透過體驗式學習模式，增進產業理解與未來職涯規劃能力。

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雙方今 (16) 日於楠梓高中舉辦「高級中等學校師資增能及學生培力計畫合作」說明會，由教育局局長吳立森、日月光副總經理李叔霞、財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會資深部經理才國宗、楠梓高中校長郝靜宜、三民高中校長楊文堯、高雄女中校長鄭文儀、左營高中校長林百鴻、中山高中校長林香吟等共同出席，並由教育局特頒發感謝狀，感謝其支持本市技職教育發展，並提供高中學生多元探索與培育機會。

教育局局長吳立森表示，隨著南部半導體聚落的逐步成形，對高階科技與數位人才的需求日益提升。教育局已積極推動相關產業的先修課程等，提供高中階段學生提前試探及認識的機會，以培育符合未來產業需求的優質人才。同時也期待透過此次合作計畫，讓學生得以提前接觸產業、認識職涯方向，也讓各校教師相互交流，發展具學校特色的課程模組，為未來進一步擴大推動提供經驗依據。期盼在未來能更加深化教育局與日月光半導體製造股份有限公司的合作，持續為本市學子提供更多更優質的學習機會。